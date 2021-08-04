Скандалы: Тольяттинских банкиров вернули домой

Московский суд не стал рассматривать дело о хищении более 1 млрд рублей из Национального торгового банка (НТБ)

Замоскворецкий суд Москвы не стал рассматривать уголовное дело в отношении бывших руководителей тольяттинского Национального торгового банка (НТБ), входивших в ближайшее окружение экс-владельца этого кредитного учреждения, а впоследствии главы «Глобэкса» Виталия Вавилина. Они обвиняются в мошенничестве на сумму 1,1 млрд руб.: по версии следствия, банкиры купили за счет средств банка по явно завышенной цене недостроенный торговый центр.

Председательствующий решил, что процесс должен проходить в Тольятти.

Предварительное заседание по делу в отношении основателя и экс-советника председателя правления НТБ 82-летнего Бориса Флигиля, а также бывших вице-президентов кредитного учреждения Дины Даровской, Валентины Корытиной и Александра Догадкина продолжалось около пяти часов, причем почти половину этого времени председательствующий Юрий Рахматов обдумывал свое решение. Пока судья размышлял в совещательной комнате, обстановка в зале царила самая непринужденная, и секретарь даже сделала замечание адвокатам и банкирам, посчитав, что они своими разговорами и смехом отвлекают господина Рахматова.

Перед этим стороны выступили в обоснование своих позиций: защита и подсудимые требовали передачи дела в Тольятти, гособвинение настаивало на проведении процесса в столице.

Адвокаты поясняли суду, что единственной причиной рассмотрения дела в Москве является перевод осенью 2011 года денег из банка в столичный филиал НТБ, расположенный на Житной улице в Москве. Однако, отмечали представители защиты, это была не последняя трансакция: согласно материалам дела, после этого деньги ушли на счета тольяттинского ООО «Нексус». Но самое главное, говорили адвокаты, что средства были отправлены в Москву со счета НТБ, также расположенного в Тольятти. А согласно решению пленума Верховного суда от 2017 года, преступление, в котором фигурируют безналичные расчеты, является оконченным в момент списания средств. Именно на этом основании адвокаты и требовали изменить подсудность и направить материалы расследования в тольяттинский Центральный райсуд.

Гособвинение и представитель Промсвязьбанка, выступающего потерпевшей стороной по делу, были против. Однако в итоге суд встал на сторону адвокатов и отправил дело своим тольяттинским коллегам. При этом был продлен срок домашнего ареста трем подсудимым до 20 сентября. А находившийся под подпиской о невыезде Борис Флигиль даже не стал дожидаться оглашения судебного решения и уехал в аэропорт, чтобы вернуться домой.

Как ранее сообщал “Ъ”, формулировка обвинения в уголовном деле, которое вело главное следственное управление СКР, не один раз менялась, при этом размер ущерба то уменьшался, то вновь возрастал, по-разному выглядели и роли фигурантов в инкриминируемом им преступлении. Лишь совсем недавно Генпрокуратура одобрила окончательный вариант обвинительного заключения.

Согласно версии следствия, Борис Флигиль «не позднее апреля 2011 года» создал из своих давних знакомых и подчиненных организованную преступную группу. В нее, говорится в деле, вошли тогдашние вице-президенты банка Дина Даровская, Валентина Корытина и Александр Догадкин, занимавший также пост советника президента банка «Глобэкс». По данным следствия, все они были знакомы еще по работе в рухнувшем в 1999 году тольяттинском Ростэстбанке и были обязаны Борису Флигилю «трудоустройством и карьерным продвижением». Это обстоятельство, считают правоохранители, сыграло свою роль в том, что управленцы согласились на предложение более опытного коллеги.

Преступный план Бориса Флигиля, считает следствие, заключался в хищении средств НТБ в размере 1,1 млрд руб. в результате двух последовательных операций — покупки банком дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого фонда «Рико-фонд» и выкупа этим фондом недостроенного и «фактически неликвидного» торгового центра у местного ООО «Нексус».

Все задействованные в схеме структуры, по данным следствия, были подконтрольны обвиняемым. 12 сентября 2011 года была проведена оценка торгового центра в московском консалтинговом центре «Алекс-прайс», причем обвиняемые, по материалам дела, предоставили оценщикам «заведомо ложные сведения» о степени готовности объекта на 84%. А уже получив бумаги с завышенными данными о стоимости недостроя, входившие в правление НТБ Валентина Корытина, Дина Даровская и Александр Догадкин, введя в заблуждение председателя и других членов правления, убедили их одобрить покупку банком новых паев «Рико-фонда». Также банкиры получили согласие коллег и на покупку недостроенного ТРЦ под видом его включения в состав имущества фонда. При этом, говорится в деле, фигуранты утаивали от коллег, что покупка торгового центра будет осуществлена по завышенной цене и оплачивается не фондом, а деньгами банка. В результате 19 сентября 2011 года, включив в повестку большого кредитного комитета банка вопрос о покупке паев на 1,1 млрд руб., члены преступной группы добились своей цели.

Потерпевшим по делу признан Промсвязьбанк, поскольку он недавно поглотил «Глобэкс», который купил НТБ еще десять лет назад.

Фигуранты вины не признают.

Нужно отметить, что это расследование представляет интерес и потому, что все обвиняемые входили в близкое окружение бывшего президента «Глобэкса» Виталия Вавилина, а Бориса Флигиля принято считать его учителем в банковском деле. Самого Виталия Вавилина недавно осудили в рамках уголовного дела о растрате €12,1 млн из средств «Глобэкса».

Также важно подчеркнуть, что в октябре этого года истекают сроки привлечения фигурантов к уголовной ответственности. Поэтому нельзя исключить, что до приговора в этом деле так и не дойдет.

Владислав Трифонов