 

Украинская спортсменка по примеру Тимановской раскритиковала власти страны

04.08.2021, 13:56, Новости дня
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Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова раскритиковала условия, в которых она готовилась к соревнованиям: она заявила, что подход к спорту на Украине «пальцем в небо», а в других странах – научный.

Рыжикова стала пятой в забеге на 400 метров с барьерами на Олимпийских Играх в Токио, она во второй раз в карьере выбежала дистанцию за 54 секунды. После забега спортсменка обратила внимание на выступления других участниц ОИ. Рыжикова подчеркнула, что есть существенная разница в подготовке к соревнованиям высокого уровня на Украине и в других странах. По словам бегуньи, ей стыдно за то, что ее конкурентки по дистанции имеют серьезные возможности для подготовки. В то время как ей приходится почти самостоятельно готовиться к соревнованиям, приводит ее слова РИА «Новости».

«Не очень хотелось бы это говорить, но стыдно за свою страну. Когда мы выезжаем на старты, за мной стоит тренер, массажист, моя семья в качестве поддержки. А на них работает целая команда. Получается, что я одна в поле воин против целой армии. Фемке (спортсменка из Нидерландов Фемке Бол, которая взяла «бронзу») – очень сильная, и как человек она хорошая, и как спортсменка. Молодая и красивая, высокая и тренируется – не скажу, что она лежит и ничего не делает», – рассказала она в комментарии порталу «Суспільне. Новини».

Рыжикова также обратила внимание на влияние науки на спорт в других странах.

«Я сама себе ищу средства восстановления, делаю все с тренерами, массажистами, с теми людьми, которых сама нашла и они мне помогают. А они по этому поводу даже не задумываются, за них все это делает научный подход. Здесь все пальцем в небо, а там наука есть – это немного может объяснить сегодняшнее место. Никого не обвиняю, это правда жизни такова», – добавила она.

В выходные появилась информация, что белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую хотели насильно вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». Тем временем дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) начала работу по делу белорусской легкоатлетки.



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