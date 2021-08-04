 

“Мои девочки”: Шарлиз Терон поделилась редким видео с дочерьми Джексоном и Август

04.08.2021, 13:24, Разное
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45-летняя актриса Шарлиз Терон, как и многие ее коллеги, не из тех, кто выставляет свою жизнь напоказ. Причем, в случае Терон, о личном она говорит гораздо охотнее, чем о семейном. Детей звезда “Основного инстинкта” старается оберегать от общественного внимания и лишь изредка публикует их фото в своем Instagram-блоге. А на глаза папарацци они попадаются и того реже. Накануне она поделилась с подписчиками видео, на котором она с 9-летней Джексон и 5-летней Августой прыгает с палубы яхты в море. 

Я и мои девочки вместе на всю жизнь, – написала Терон под видео.

Подписчики оценили опасный трюк, а Риз Уизерспун и вовсе назвала в комментариях это видео “эпичным”.

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Публикация от Charlize Theron (@charlizeafrica)

Напомним, старший сын актрисы Джексон давно просит называть себя девочкой. Весной 2020 года в интервью Daily Mail Шарлиз расставила все точки над “и” в этой ситуации, которую очень бурно обсуждали в СМИ и социальных сетях:

Я тоже думала, что Джексон мальчик, но в возрасте трех лет он заявил мне: “Мама, я не мальчик!”. С тех пор у меня две замечательные дочери. К слову, Джексон по характеру и манерам даже большая девочка, чем его сестра Август. Конечно, я, как каждый родитель, хочу окружить детей заботой, любовью. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы отстоять их права и защитить от невзгод.

Также она настоятельно попросила не употреблять в отношении Джексона слово “мальчик”.

Сейчас Шарлиз Терон воспитывает двоих детей: в 2012-м она усыновила мальчика Джексона из ЮАР, а в 2015-м – девочку Августу из США. Пару лет назад актриса призналась, что уже 10 лет одинока. Все из-за нехватки времени на отношения и желание уделять больше времени детям.

Джексон и Август



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