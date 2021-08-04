 

В Верховную Раду проходят пять партий. Лидер рейтинга – “Слуга народа” – опрос

04.08.2021, 13:16, Новости дня
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На втором месте “Оппозиционная платформа – За жизнь”, которую готовы поддержать 18,3% респондентов.

Следом идут “Батьківщина” (16%) и “Европейская солидарность” (14,2%).

Проходной барьер также преодолевает “Сила и честь” – 6,3%.

Остальные партии набирают меньше 5% голосов.

В частности, “Украинская стратегия Гройсмана” – 4,7%. У представленных сейчас в парламенте “Голоса” и группы “За майбутнє” 2,1% и 1,6% соответственно.

Опрос проводился с 24 июля по 1 августа среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2028 респондентов методом “лицом к лицу” с использованием планшета. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%; 2,9% – для показателей, близких к 25%; 2,2% – для показателей, близких к 12%; 1,5% – для показателей, близких к 5%.

Контекст:

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.

Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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