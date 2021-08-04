 

В Киевской области построят тренировочную базу для сборных Украины по футболу – ОГА

04.08.2021, 13:16, Новости дня
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Отмечается, что во вторник состоялось выездное рабочее совещание относительно проектирования строительства базы.

“Возведение учебно-тренировочной базы для национальных сборных по футболу только усилит имидж области. Мы уже начали тщательную подготовку для воплощения в жизнь этого масштабного проекта”, – отметил глава Киевской ОГА Василий Володин.

Среди ключевых вопросов при подготовке проекта базы – утверждение технической документации об установлении границ земельного участка, строительство подъездной дороги, газификация, энерго- и водообеспечение базы, добавил по результатам совещания замглавы Киевской ОГА Андрей Леший.

Контекст:

У сборной Украины по футболу нет своей учебно-тренировочной базы. В последние годы национальная команда готовится к поединкам в Харькове.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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