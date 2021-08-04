 

В Японии будут госпитализировать только тяжелых пациентов с COVID-19

04.08.2021, 13:16, Новости дня
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До сих пор в Японии пациентов с умеренными симптомами госпитализировали, тогда как бессимптомных или c легкими симптомами обычно просили помещать в карантин в отелях или дома.

Однако в связи с массовым ростом числа новых случаев болезни и ограниченными возможностями размещения больных правительство решило отдать приоритет более серьезным случаям. Легкие и бессимптомные пациенты будут помещаться в карантин в государственных учреждениях только в том случае, если есть опасения по поводу заражения дома.

Премьер-министр Есихидэ Суга заявил, что в соответствии с новой политикой правительство будет следить за тем, чтобы люди с умеренными симптомами, которым требуется кислород, или страдающие сопутствующими заболеваниями, такими как диабет, были госпитализированы.

В Японии пациентов с COVID-19 делят на четыре категории: легкая, умеренная I, умеренная II и тяжелая.

Пациенты с умеренной степенью I страдают одышкой и проявляют признаки пневмонии, но не нуждаются в кислороде, в то время как пациенты с умеренной степенью II страдают дыхательной недостаточностью и нуждаются в кислороде.

При тяжелом течении заболевания пациент страдает тяжелой пневмонией и должен быть госпитализирован в отделение интенсивной терапии. Его должны подключить к аппарату искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В Японии с конца июля выросло количество новых суточных случаев COVID-19, свидетельствуют данные минздрава страны. Если 26 июля в стране подтверждали 4659 случаев, то с 29 июля этот показатель превышает 10 тыс. 3 августа в стране было 12 тыс. больных.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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