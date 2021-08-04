Кабмин Украины повысил выплаты работникам центров олимпийской подготовки

“Правительство поддержало решение об установлении с 2022 года надбавки от 15 до 100% должностного оклада за особые условия труда, тренерскую квалификацию и подготовку спортсменов. Это поможет создать более благоприятные условия работы для тренеров высокой квалификации, которые будут обучать следующее поколение украинских медалистов и победителей во всех видах спорта”, – рассказал премьер.

Контекст:

Правительство в декабре 2019 года выделило 1,4 млрд грн на подготовку и участие украинских спортсменов в Олимпийских и Паралимпийских играх 2020 года.

Украину на Играх должны были представлять 158 олимпийцев, но 14 июля стало известно, что теннисистка Марта Костюк не примет участия в Олимпиаде из-за травмы, а 26 июля триатлонистку Юлию Елистратову отстранили от участия в соревнованиях из-за подозрения в применении допинга. После отстранения троих легкоатлетов в составе сборной Украины осталось 153 спортсмена.

Украина находится на 61-м месте в медальном зачете, спортсмены завоевали семь олимпийских медалей: одну серебряную – в заплыве на дистанции 1500 метров вольным стилем – и шесть бронзовых – в женском дзюдо, в мужском фехтовании, в стрельбе из пневматического пистолета, в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем, в большом теннисе и в греко-римской борьбе.

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