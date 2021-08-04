“Бюст шикарный”, “Бесподобные”. Джанабаева, недавно родившая третьего ребенка, показала грудь

“История одного свидания”, – написала она.

По сюжету, Джанабаева и Меладзе собираются на свидание: прихорашиваются, надевают вечернюю одежду. Когда они садятся за стол, чтобы выпить игристого вина, их ромнтический настрой прерывается детским плачем.

Для ролика Джанабаева выбрала вишневое платье с огромным декольте и засветила грудь.

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Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

“Какой у вас бюст шикарный. Родители, вы не расслабляйтесь”, – прокомментировала подписчица nadezdasukh.

“Бесподобные”, – написала olyarizhix.

Контекст:

Джанабаева с 2004-го по 2013 год выступала в составе украинско-российской группы “ВИА Гра”. После ухода из коллектива артистка начала сольную карьеру. В ее дискографии один студийный альбом.

Певица замужем за своим коллегой Валерием Меладзе. Они поженились в 2014 году. Пара воспитывает двух сыновей – Константина (2004) и Луку (2014). Дочь Агата родилась у них в апреле 2021 года.

От первого брака у Меладзе есть три дочери: Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002). С их матерью Ириной Меладзе артист развелся в январе 2014 года.

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