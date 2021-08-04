Шаман Елена Батыр назвала главные страхи Ксении Собчак

Шаман Елена Батыр рассказала, чего может бояться светская львица Ксения Собчак. Как оказалось, одним из главных страхов бывшего кандидата на пост президента РФ является опасение потерять доход.

Ксения Собчак является одной из самых востребованных на российском телевидении ведущей и журналисткой. Она ведет разнообразные шоу и собственные проекты, в ее биографии есть президентская кампания и, кажется, ей не присущи никакие страхи. Однако недавно на одном из светских мероприятий внимательные папарацци заметили на ней амулет. Ситуацию прокомментировала потомственный шаман Елена Батыр, назвав главные страхи светской львицы. По мнению эксперта, Собчак старательно скрывает свои опасения, несмотря на то, что легко снимает передачи на самые рискованные и неоднозначные темы.

В своей личной и творческой жизни Ксения Собчак неоднократно сталкивалась и с критикой, и с откровенным хейтом. Однако наличие в ее образе подвески в виде глаза явно говорит о ее внутренних, хотя и скрываемых, страхах. Такой амулет имеет сразу несколько функций, известных магам с древнейших времен. В первую очередь, такой символ защищает дом своего владельца. Также ему открываются возможности обладания недвижимостью за границей. В плане личных качеств оберег укрепляет твердость, настойчивость, упорство и решительность человека, который его носит.

Скорее всего, предполагает Батыр, Ксения Собчак боится сглаза, не до паники, однако такой страх есть. В первую очередь, это опасение получить некое неожиданное известие, которое может повлиять на ее успешность. Это может быть и потеря имущества или ценностей, и невыплата части гонорара или материального состояния. Также есть у светской львицы и страх заболеть, причем, как уверена шаман, он может проявляться даже в походе в больницу. Как сообщает, «Слово и дело», в условиях COVID-19 такие опасения имеют почву, однако главным является не погрязнуть в них.