 

Виктория Боня разрешила 9-летней дочери покрасить пряди волос

04.08.2021, 13:12, Разное
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В своем микроблоге Instagram Виктория Боня поделилась с подписчиками тем, что ее 9-летняя дочь хочет покрасить пряди волос. Знаменитая мать прислушалась к желанию ребенка и отвела Анджелину в салон красоты.
Виктория Боня поддержала дочь и сама отвела ее на преображение к профессионалам. Анджелина попросила, чтобы ей высветлили пряди и сделали мелирование. Модель снимала процесс и поинтересовалась у ребенка, волнуется ли она перед процедурой. Виктория Боня пошутила, что «назад пути нет», а 9-летняя Анджелина осталась довольна походом в салон красоты.

Экс-участница «ДОМа-2» также воспользовалась случаем и попросила, чтобы мастера уложили и выпрямили волосы. Виктория Боня отметила, что всегда заметно, когда укладку женщине делает профессиональный мастер. Недавно 41-летняя модель удивила поклонников, опубликовав видео, где она предстала без фильтров. Ее обвинили к излишней любви к видеоэффектам и маскам. По словам Виктории Бони, так ей «картинка кажется более приятной». Однако знаменитость отметила, что не боится предстать перед поклонниками без фильтров. Ей кажется, что различий очень мало, но для эстетики маски имеют значение».

Источник: fedpress.ru



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