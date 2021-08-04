Vivo готовит смартфон с уникальной телескопической выезжающей камерой

Китайский бренд техники Vivo готовится выпустить смартфон с уникальной телескопической выезжающей камерой. Такая конструкция позволит обеспечить увеличение не менее, чем в десять раз.

Фото-видео-датчики в современный смартфонах отличаются не только высоким разрешением, но и необычным концептом. Однако новинка, которую готовит китайская компания Vivo, может стать настоящей революцией в производстве камер для телефонов. В Сети появилась информация о подготовке ее специалистами аппарата с необычным модулем. Данные о разработке уже опубликованы на ресурсе патентного ведомства.

Инновационный сенсор получил название Superzoom, его формфактор представляет собой уникальную выезжающую из корпуса камеру телескопической конструкции. Причем, как заверяют в руководстве Vivo, причиной выбора именно такого нестандартного решения является не стремление к экстравагантному дизайну. Такой модуль создает идеальные условия для большего диапазона масштабирования кадра. При едином датчике изображения выдвигающаяся структура способна обеспечить более широкий набор оптики.

Следует отметить, что степень приближения нового датчика будет существенно выше, чем у аналогичных устройств конкурирующих производителей. У них, согласно статистических данных рынка смартфонов, увеличение наблюдается от четырехкратного до десятикратного. Какими именно будут показатели новинки, пока не сообщается. Особенностью устройства станет то, что выдвигаться может не вся конструкция камеры целиком, а только необходимое в данный момент количество его сегментов. При этом также пока нет данных относительно планов компании на выпуск смартфона, возможно, проект останется только в виде концепта.

Источник: www.ixbt.com