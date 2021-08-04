Скандалы: Альфа-банку выставили министерский счет

Генпрокуратура хочет взыскать с финансовой структуры Михаила Фридмана миллионы долларов Михаила Абызова

Генпрокуратура добивается взыскания более $126 млн с экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова и Альфа-банка, в котором он разместил средства, имеющие, по данным надзора, коррупционное происхождение. Действия ответчиков, говорится в прокурорском иске, носят «антисоциальный», противный «основам правопорядка и нравственности» характер.

В Альфа-банке уверены в законности своих действий. Защита экс-чиновника, не признающего свою вину, надеется, что удастся отклонить исковые претензии, отмечая при этом, что у господина Абызова арестованы активы на сумму, превышающую требования надзора.

По данным источников “Ъ” в силовых структурах, заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин, курирующий следствие в центральных аппаратах СКР и МВД, обратился с исковым заявлением в Гагаринский райсуд Москвы. В нем государственный советник юстиции третьего класса, что соответствует званию генерал-майора, требует взыскать с Альфа-банка $104,5 млн и еще $22 млн с Михаила Абызова «как имущество, полученное в результате отмывания коррупционного дохода».

Сам по себе иск, отмечает собеседник “Ъ”, стал продолжением прошлогодней истории о взыскании с господина Абызова и подконтрольных ему кипрских офшоров рекордной для России суммы 32 млрд руб. в том же Гагаринском райсуде.

Рассматривая первый иск, основанный на материалах уголовного дела в отношении экс-министра и его предполагаемых сообщников, обвиняемых СКР в организации преступного сообщества, хищениях и отмывании, а также в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 210, 159, 174 и 289 УК РФ), суд установил, что Михаил Абызов, перейдя в 2012 году на госслужбу, скрыл от контролирующих органов свое владение ОАО «Сибирская энергетическая компания» (СИБЭКО), а также компаниями Vantroso Trading Ltd, Lisento Investments Ltd, Besta Holdings Limited, Kullen Holdings Limited, Alinor Investments Limited, зарегистрированными на Кипре.

Эти компании в 2011 году вошли в состав акционеров СИБЭКО, став затем владельцами 95,52% его акций.

Несмотря на запреты, активами господин Абызов «тайно» управлял, будучи советником президента России, а затем и членом правительства (до 2018 года).

В 2017 году господин Абызов, решив продать акции, сам участвовал в переговорах с АО «Хакасская сервисно-ремонтная компания» и АО «Кузбассэнерго». От них в феврале 2018 года на счета офшоров в ПАО «Совкомбанк» поступили 32 млрд 515 млн 710 тыс. руб., которые Генпрокуратура, а вслед за ней и суд (решение уже вступило в законную силу) признали коррупционным доходом.

Между тем, по указанию господина Абызова, кипрские компании на 18,9 млрд руб. приобрели €268 млн, которые были размещены на счетах Совкомбанка. Затем €88 млн (6,3 млрд руб.) были переведены на счета офшоров, открытые в кипрском филиале ПАО «Промсвязьбанк» и латвийском Rigensis Bank AS. Кроме того, в период с января 2018 по июнь 2019 года этими компаниями в Совкомбанке дополнительно были открыты не менее 22 счетов, на них перечислены полученные от продажи акций средства. $50 млн по распоряжению господина Абызова были потрачены на приобретение облигаций на предъявителя, выпущенных Совкомбанком, а еще €172,5 млн — на облигации Германии. Ценные бумаги разместили на счетах депо в том же Совкомбанке.

Средства и облигации (всего почти на 19 млрд руб.) на счетах Совкомбанка были арестованы и сейчас, как отмечает источник “Ъ”, взыскиваются в доход Российской Федерации. При этом в ходе дальнейших мероприятий, проведенных Генпрокуратурой уже совместно с ФСБ и Росфинмониторингом, было установлено, что часть вырученных от сделок экс-министром средств были конвертированы в $115 млн и инвестированы под проценты в проект блокчейн платформы TON мессенжера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых. Однако комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в 2019 году через суд запретила выпуск криптовалюты и передачу ее инвесторам.

В связи с тем что этот проект не состоялся, средства господина Абызова с десятипроцентным доходом, а всего $126,5 млн, подлежали возврату в Россию, отмечается в новом исковом требовании к экс-министру.

Господин Абызов «для сокрытия данного имущества от взыскания» по договоренности с Telegram и АО «Альфа-банк» «произвел замену подконтрольных организаций и в целях погашения своих и связанных с ним компаний обязательств перечислил на открытые в этом банке счета транзитных иностранных компаний». Очевидно, речь шла о погашении долгов принадлежавшей господину Абызову компании Е4 перед банком, оцениваемым, по разным данным, в 10 млрд руб.

В свою очередь, АО «Альфа-банк», говорится в иске, обслуживая и контролируя эти счета, провел операции с «нелегальными средствами» господина Абызова, обратив в свою собственность $104,5 млн. При этом отмечается, что данные доллары — это имущество, которое в силу коррупционного происхождения не может быть легальным объектом гражданского оборота и служить законным средством платежа. Кроме того, Генпрокуратурой было установлено, что оставшиеся $22 млн Михаил Абызов направил на счета подконтрольных ему лиц.

Требуя вернуть в доход государства $126,5 млн, автор иска указывает, что действия Михаила Абызова и Альфа-банка в этом случае носили «антисоциальный, а их договоренности — ничтожный характер». Также отмечается, что действия ответчиков «противны основам правопорядка и нравственности», поскольку их главной целью являлась легализация коррупционного имущества и его сокрытие от контролирующих органов.

«Пока нам неизвестны детали поданного иска, но в любом случае мы ничего противозаконного не делали, и Альфа-банк в принципе всегда действует строго в рамках закона»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе Альфа-банка.

Адвокат господина Абызова Юлий Тай сообщил “Ъ”, что он знает о подаче нового иска, но пока незнаком с его содержанием.

Узнав о требованиях надзорного органа, юрист весьма удивился, отметив, что производство по первому иску в части его исполнения еще не завершено.

Он особо подчеркнул, что у экс-министра арестованы активы, стоимостью почти в два раза превышающие те, на которые претендует государство (более 70 млрд руб.— “Ъ”), и что данное решение пока безуспешно обжалуется. При этом продолжается ознакомление господина Абызова и других фигурантов уголовного дела, не признающих свою вину, с материалами расследования. «Мы существенно продвинулись в данном вопросе»,— отметил защитник, не уточнив, сколько еще может занять процесс изучения материалов дела и вещдоков. По данным “Ъ”, уголовное дело он уже изучил, а сейчас вместе с защитниками разбирается с многочисленными доказательствами на электронных носителях. Этот процесс может затянуться до сентября.

Николай Сергеев, Олег Рубникович