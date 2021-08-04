В России за сутки коронавирус выявили у 22 589 человек

За минувшие сутки наличие новой коронавирусной инфекции подтвердилось у еще 22 589 человек. Одновременно с этим, стало известно о 20 096 выздоровевших людях. За 24 часа было зарегистрировано 790 летальных исходов.

В Москве, которая остается на первом месте по числу заразившихся, показатель заболевших увеличился на 2502 человек. В Санкт-Петербурге эта цифра оказалась меньше на несколько сотен пациентов – 1906. В Московской области отчитались о 1517 новых заражениях.

В общей сложности по всей стране выявлено 6 356 784 случая коронавируса. Говоря о числе выздоровевших пациентов, в оперативной штабе называют цифру в 5 679 842. Для 161 715 ковид стал причиной смерти.

Специалисты подчеркивают, что уже сейчас у россиян есть возможность положить конец эпидемии и наконец вернуться к нормальной жизни. Речь идет о кампании по вакцинации. Чем больше в обществе будет привытих людей, тем меньше у болезни останется шансов.

Врачи указывают, что уже прошедшие вакцинацию люди имеют куда как меньшую вероятность заразиться. И даже если они заболеют ковидом, то будут спасены от его тяжелейших последствий.