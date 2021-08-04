 

В эфире общества “Знание” Рошаль назвал вакцинацию колоссальным достижением человечества

04.08.2021, 13:06, Разное
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Во время интервью Леонид Рошаль, сравнивая разные системы здравоохранения, заявил, что одной из лучших в мире была советская система. По словам профессора, в 90-е годы, когда она начала разрушаться, медики не бросили страну, а, напротив, продолжали с честью трудиться, не переходя в коммерческие структуры.

Также Рошаль отметил, что во время пандемии коронавируса российские врачи столкнулись со сложностями. Мол, когда в других странах нарастала смертность, наши медики, не имея опыта лечения ковида, стали бороться с заразой. “Много медиков погибло в этой борьбе. И сейчас народ говорит, что они герои, и это действительно так”, – сказал профессор.

Говоря об особенностях заболеваемости детей коронавирусной инфекцией, Леонид Михайлович посоветовал родителям обращаться к врачам для постановки точного диагноза и вызывать врача на дом, а не ходить с больными отпрысками в поликлиники. Рошаль считает необходимым изучить международные практики по иммунизации детей. Он отметил, что во многих странах снизили возраст вакцинируемых.

“Неизвестно, какую форму в дальнейшем примет ковид – но, возможно, будут вакцины, которые будут применимы и для детей. Вакцинация — это колоссальное достижение человечества, которое с раннего возраста защищает детей от опаснейших болезней”, – сказал профессор.

Леонид Михайлович рассказал, что вакцинировался “Спутником V”. Он также заявил, что если не добьется антител, то продолжит прививаться, несмотря на свой возраст и хронические болезни. У большинства людей противопоказаний к вакцинации нет, поэтому профессор призвал россиян вакцинироваться – и чем быстрее, тем правильнее.

Беседа с Леонидом Рошалем состоялась в рамках просветительской кампании “Разберемся в вакцинах вместе”, которую российское общество “Знание” организует совместно с акцией #МЫВМЕСТЕ. Ранее состоялся эфир с главой Роспотребнадзора Анной Поповой.



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