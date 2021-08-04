Израильская артиллерия ответила на пуск ракет с территории Ливана

Артиллерия Израиля ответила на пуск трех ракет с территории Ливана, сообщила пресс-служба армии страны.

«Три ракеты были выпущены из Ливана по территории Израиля. Две из них упали на территории Израиля, одна из них не пересекла территорию Израиля», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Пресс-служба добавляет, что «в ответ артиллерийские силы армии обороны Израиля открыли огонь по территории Ливана».

Ранее сообщалось, что сирены тревоги сработали в населенных пунктах на севере Израиля Кирьят-Шмона, Кфар-Гилади и Тель-Хай. Жителей этих населенных пунктов призвали оставаться в защищённых зонах. Пресс-служба скорой помощи «Маген Давид Адом» сообщила, что после срабатывания сирен на данный момент обращения о пострадавших не поступали.