Роскосмос решил не привлекать НАСА к расследованию ситуации с «Наукой»

Созданная Роскосмосом комиссия по ситуации с модулем «Наука» будет внутренней, без привлечения зарубежных специалистов, сроки ее работы не ограничены, рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, комиссия «закончит работу по мере готовности», после чего планируется в корне изменить подход к работе ключевых систем телеметрической информации и бортовых вычислительных машин, а также подготовить рекомендации по проведению испытаний на стендах.

«Это внутриведомственная комиссия, которую возглавил директор департамента качества Виктор Чапоргин. Специалистам поручено проанализировать причины отказов оборудования во время полета и стыковки модуля к станции. … Речи о создании совместной комиссии с НАСА не идет. Однако при необходимости международным партнерам будет доведены выводы комиссии в определенном объеме», – отметил он, передает РИА «Новости».

Ранее исполнительный директор по пилотируемым программам Роскосмоса Сергей Крикалев сообщил, что образована комиссия для поиска причин самопроизвольного включения двигателей многоцелевого лабораторного модуля «Наука» после стыковки с Международной космической станцией.

Источник в ракетно-космической отрасли также сообщил, что российский Центр управления полетами не обладает информацией о сроках устранения проблем, приведших к переносу запуска американского космического корабля Starliner, и ждет таких сведений от партнеров.

В конце июля российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука».

Между тем после инцидента НАСА отложило планировавшийся на 30 июля запуск космического корабля Starliner к МКС. При этом в НАСА также отметили, что ситуация с модулем «Наука» не является первым случаем, когда у состыкованных с МКС аппаратов неожиданно начинали работать двигатели, такое уже бывало в прошлом.