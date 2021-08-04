Заразившего ребенка ВИЧ педофила отдали под суд

В Магнитогорске педофил инфицировал 11-летнего ребенка ВИЧ-инфекцией, обвиняемый имеет судимости за преступления сексуального характера, дело по этому эпизоду передали в суд, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Прокуратура утвердила обвинение по статьям «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» и «Заражение ВИЧ-инфекцией», передает Ura.ru со ссылкой на ведомство.

«Обвиняемый ранее судим за совершение аналогичных преступлений, признал вину в полном объеме и находится под арестом. Материалы дела переданы для рассмотрения в Орджоникидзевский районный суд», – добавили в прокуратуре.

Источники в силовых структурах отметили, что 30-летний педофил надругался над ребенком в мае под мостом «Казачья переправа». Его нашли и задержали почти сразу после преступления. По статье ему грозит лишение свободы от 15 до 20 лет.

Ранее в Омске задержали местного жителя, заразившего ВИЧ двух женщин и двух их малолетних дочерей, со всеми четырьмя он имел половой контакт.