 

ВЦИОМ: «Большинство россиян высказались за увеличение пенсионного возраста»

04.08.2021, 12:51, Разное
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Большинство россиян готовы поддержать правительство в случае увеличения пенсионного возраста с 60 до 65 для женщин и с 65 до 70 лет для мужчин. Об этом говорят данные исследования, проведённого ВЦИОМ.

Большинство россиян высказались за увеличение пенсионного возрастаВ опросе участвовали 1,6 тысячи жителей страны в возрасте от 35 до 70 лет. Согласно его результатам, только 22 процента респондентов заявили, что они против повышения пенсионного возраста, ещё 20 процентов считают, что необходимо сохранить нынешние рамки для возраста выхода на пенсию, 58 процентов опрошенных полагают, что повышение пенсионного возраста – необходимая для экономики мера.

В ВЦИОМ отметили, что ещё год назад за повышение пенсионного возраста высказывались 47 % респондентов, а в 2019-м – 41 %.

Данные о проведённых социологических исследованиях организация уже направила в Пенсионнный фонд, Минтруда и Госдуму.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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