Мнение: Синдром Тимановской

Есть у меня скверная привычка – читать все комментарии и отвечать на те, которые нельзя оставлять без ответа. Но в истории белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской и возможных последствиях отказа девушки возвращаться в Минск, о которых написал в тексте «Начнется ли бунт спортсменов Беларуси?» , я уже не могу ни читать, ни тем более отвечать…. Потому что комментариев оказалось чересчур много.

Почему история Кристины не оставила равнодушными многих и многих?

Мой товарищ Володя Мозговой, по-моему, очень верно подметил основную причину взрывного внимания к этой истории.

«…Дальше все происходило по стандартной процедуре, применимой в случае подобных форс-мажоров. Защиту Тимановской в Японии обеспечили, помощь предложили сразу несколько стран, гуманитарная виза Польши уже на руках, но история далеко не закончена, потому что режим на тормозах такую ситуацию не спускает, и силу его давления может ощутить не только Тимановская, но и ее родные и близкие. Это — запросто.

Что касается обвинений в предательстве и измене Родине, звучащей и от хора троллей, и от «простого народа», то это тоже стандартная ситуация — часть народа, и немалая, очень любит солидаризоваться не с теми, кто указал на косяк провластной структуры, а с теми, кто как раз накосячил. Тимановская в их интерпретации «дура», «стерва» и «сволочь», подставившая страну, команду и тренеров, продавшаяся Западу «за печеньки», спланировавшая всю акцию заранее, и специально для Токио, чтобы было пошумнее. Не удивлюсь, если по официальным белорусским каналам вскоре будет объявлено, что операцию организовали иностранные спецслужбы. Сразу все.

И никто уже не будет вспоминать, что началась история, за двое суток сделавшая из образцовой спортсменки врага государства, с ошибки чиновников. Один из пользователей поерничал, что Тимановской в Польше придется не спортом заниматься, а клубнику собирать. Но все лучше, чем у Лукашенко на нарах чалиться». (отсюда).

Добавлю. Осуждающие Кристину, по-моему, застряли в совке. Никак не могут понять или не хотят принять, что СССР давно закончился, мир изменился, что люди – не винтики и не гвозди, которых можно вкручивать или вбивать куда угодно.

Очевидно же, что Кристина Тимановская не хотела покидать Беларусь. Если бы хотела, давно бы уже уехала, все-таки вотчина Лукашенко не за железным занавесом, покинуть страну не так уж и сложно. Но девушка не захотела, чтобы ее жизнью распоряжался кто-то другой. И таких, как Кристина, думаю, и в Беларуси, да и в России тоже – становится все больше и больше. Потому что выросло новое поколение, которое не хочет и не позволит относиться к себе, как к винтикам и гвоздям.

В общем, история Кристины Тимановской, это история не только про белорусскую спортсменку,отказавшуюся возвращаться в Минск. Это история про каждого из нас. Про то, готовы ли мы и дальше жить винтиками и гвоздиками…

Фотография Кристины Тимановской отсюда

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