Страдающий иммунным заболеванием музыкант из The Offspring заявил, что его отстранили от гастролей из-за отказа вакцинироваться от коронавируса

По словам артиста, он отказался вакцинироваться по рекомендации медиков. Парада объяснил, что в детстве у него диагностировали синдром Гийена-Барре – заболевание, при котором иммунная система поражает собственные нервы. Болезнь, по словам артиста, за это время прогрессировала.

Парада также отметил, что ранее уже переболел COVID-19 – он перенес болезнь в легкой форме.

“Уверен, что смогу справиться с ним снова, но не уверен, что переживу еще один поствакцинальный приступ ухудшения синдрома”, – признался артист.

Он отметил, что в его случае “риски намного перевешивают преимущества” вакцинации.

Барабанщик также заявил, что “не считает этичным позволять тем, кто обладает наибольшей властью (правительству, корпорациям, работодателям), заставлять выполнять медицинские процедуры тех, кто обладает наименьшей властью”.

“Давайте избегать досадной тенденции доминировать, унижать человеческое достоинство и кричать друг на друга. У сомневающихся есть свои причины – и все они разные. Все голоса заслуживают быть услышанными”, – подытожил музыкант.

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Публикация от Pete Parada (@peteparada)

Контекст:

Пит Парада – четвертый барабанщик группы The Offspring. Он присоединился к коллективу в 2007 году.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Вакцинация от COVID-19 началась в конце 2020 года. С тех пор кампании по иммунизации стартовали в 180 странах, сделано уже свыше 4,21 млрд прививок, сообщает Bloomberg.

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