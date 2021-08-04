Ани Лорак выставила на обозрение пышную грудь и пухлые губы
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Певица позировала перед камерой в алом бюстгальтере от купальника, демонстрируя пышную грудь и пухлые губы. Она дополнила образ массивными солнцезащитными очками и подобрала волосы.
“Последние дни”, – сообщила она в подписи к ролику.
Скриншот: anilorak / Instagram
Контекст:
Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины.
В дискографии Ани Лорак 12 студийных альбомов.
С 2014 года певица живет и работает в России.
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