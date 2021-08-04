 

Ани Лорак выставила на обозрение пышную грудь и пухлые губы

04.08.2021, 12:22, Новости дня
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Певица позировала перед камерой в алом бюстгальтере от купальника, демонстрируя пышную грудь и пухлые губы. Она дополнила образ массивными солнцезащитными очками и подобрала волосы.

“Последние дни”, – сообщила она в подписи к ролику.

Скриншот: anilorak / Instagram
Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины.

В дискографии Ани Лорак 12 студийных альбомов.

С 2014 года певица живет и работает в России.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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