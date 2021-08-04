 

Минэкономики Украины опубликовало новый расчет стоимости бензина и дизтоплива. Сети АЗС отреагировали повышением цен

04.08.2021, 12:22, Новости дня
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Расчетные цены для бензина повысили с 26,64 гривен до 26,86 гривен за литр. Для дизельного топлива цены снизили с 22,25 гривен до 22,24 гривен за литр.

С учетом максимальной торговой наценки, которая согласно постановлению Кабмина о госрегулировании цен должна быть не более 5 грн/л на бензин и 7 грн/л на ДТ, предельная стоимость бензина составляет 31,86 грн/л. Это на 22 коп./л выше цены, установленной на последнюю декаду июля. Предельная цена ДТ осталась примерно на том же уровне – 29,24 грн/л, отметило enkorr. 

Розничные сети АЗС 4 августа подняли цены на бензин, рассказали enkorr в консалтинговой группе “А-95”. На заправках WOG и ОККО бензин марки А-95 подорожал на 22 коп./л, до 31,86 грн/л, а ДТ подешевело на 1 коп./л – до 29,24 грн/л.

Скриншот: enkorr.ua

В сети AMIC цены на бензин выросли в среднем на 2 коп./л. а ДТ подешевело на 3 коп./л. На 6 коп./л дизтопливо подешевело в сети “БРСМ-Нафта” (до 27,18 грн/л). SOCAR повысила стоимость бензинов на 22–34 коп./л.

Сети АЗС “Фактор”, “Катрал”, “Авантаж 7” и Motto подняли цены ДТ в пределах 2–50 коп./л.

Контекст:

Последний раз Минэкономики публиковало расчеты стоимости бензина и ДТ 2 июля.

В Украине также растет цена на автогаз. Средняя цена сжиженного газа в сетях украинских АЗС 2 августа достигла рекордных 16,88 грн/л.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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