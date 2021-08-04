 

“Скоро буду волосатый, мускулистый Иго-го-го-го”. Андре Тан показал тренировку со штангой

04.08.2021, 12:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Скоро буду волосатый, мускулистый Иго-го-го-го”, – подписал он ролик.

Скриншот: andre_tan_official / Instagram
Контекст:

Андре Тан (Андрей Тищенко) родился в поселке Слобожанское Харьковской области в 1983 году. Торговая марка Andre Tan была создана в 2000 году. Дизайнер создает женскую одежду, а также модели для детей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.03 / Россия и Израиль начали обсуждение признания сертификатов вакцинации от COVID-19

07.06 / В мире: Белоруссия нащупала самую болезненную точку Литвы

06.08 / Пермская прокуратура заинтересовалась школьными “нормативами” на прически и макияж

07.10 / Московский прокурор подал в суд на Google из-за ограничений по фильму «Беслан»

28.11 / “Мы никогда не сможем это простить”. Зеленский призвал украинцев зажечь свечу в знак памяти жертв голодоморов

08.07 / В России количество заболевших коронавирусом превысило 700 тыс.

10.07 / Лавров заявил об отказе США продлевать СНВ-3

07.12 / “Время дельцов прошло”. Зеленский заявил о необходимости продолжить реформу децентрализации

31.05 / Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией до 21 июня

01.03 / СБУ предотвратила контрабанду старинного оружия и монет времен Киевской Руси стоимостью $1 млн

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика