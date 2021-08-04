“Скоро буду волосатый, мускулистый Иго-го-го-го”. Андре Тан показал тренировку со штангой
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“Скоро буду волосатый, мускулистый Иго-го-го-го”, – подписал он ролик.
Скриншот: andre_tan_official / Instagram
Контекст:
Андре Тан (Андрей Тищенко) родился в поселке Слобожанское Харьковской области в 1983 году. Торговая марка Andre Tan была создана в 2000 году. Дизайнер создает женскую одежду, а также модели для детей.
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