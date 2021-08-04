Вернувшийся из Африки социолог Шугалей рассказал о нечеловеческих условиях в ливийской тюрьме

Ученый-социолог Максим Шугалей вернулся из Африки после научной экспедиции. В интервью радио «Комсомольская правда» глава Фонда защиты национальных ценностей рассказал, как африканцы относятся к Российской Федерации.

Шугалей заявил, что жители Африки очень любят Россию. По его словам, они называют ее сильной, доброй и справедливой страной людей, которые всегда накажут зло.

«После того, как наша страна смогла вызволить несколько тысяч незаконно задержанных граждан из Ливии, у Африканских стран не должно было остаться сомнений, что наши могут всё и своих не бросают. В то время иностранных заключенных, а это больше тысячи человек, их страны так и не смогли вытащить, и они вынуждены находиться в нечеловеческих условиях в плену», – рассказал ученый.

По словам социолога, в ливийской тюрьме заключенные вынуждены спать поочередно, поскольку в камерах площадью в 25 квадратных метров содержатся по 60 человек. Также ведущая радиоэфира отметила, что скоро состоится выход фильма «Шугалей 3», основанного на реальных событиях.