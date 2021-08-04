 

Ученые назвали идеальную длительность тренировки для похудения

04.08.2021, 12:18, Разное
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Зарубежные исследователи назвали идеальную продолжительность тренировки для похудения. Эксперты доказали, что эффективность упражнений влияет не только на вес, но и на рост мышечной массы.
Многие пытаются похудеть, прибегая к разнообразным физическим упражнениям. На количество потерянных килограммов и сантиметров талии влияет то, как долго человек прилагает усилия в спортзале. Зарубежные исследователи помогли ответить на вопрос о необходимой длительности тренировок. Для этого специалисты провели ряд исследований, подойдя к проблеме масштабно с точки зрения науки.

Команда волонтеров, принявших участие в эксперименте, была разделена на три группы. Всем добровольцам полагалось выполнять трижды в неделю семь разнообразных упражнений для похудения. Программа была рассчитана на два месяца, в течение которых все подконтрольные группы отмечали свои результаты. Представители первой группы занимались в спортзале в течение наименьшего времени из всех испытуемых, делая по одному подходу. Вторая и третья группа при этом выполняли соответственно три и пять подходов.

После окончания исследования исследователи проанализировали полученные всеми участниками результаты. Оказалось, что польза от тренировок у всех добровольцев была практически идентичной. Как волонтеры, уделявшие тренингам минимальное время, так и занимающиеся по полчаса и дольше, худели с одинаковой скоростью. Таким образом, исследователи доказали, что эффективный сброс лишних килограммов возможен даже при продолжительности физических упражнений всего в 13 минут в день. Более длительные же занятия, как пишет «Политэксперт», приводят к увеличению мышечной массы и подходят преимущественно тем, кто хочет накачать мускулы.

Источник: politexpert.net



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