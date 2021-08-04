 

Названы ранние симптомы цирроза печени

04.08.2021, 12:18, Разное
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Медики назвали восемь ранних симптомов, которые свидетельствуют о циррозе печени. Данное заболевание может развиваться под воздействием ряда фактором. В частности, на него влияет генетика, избыточный вес, частое распитие алкогольных напитков.
На печень в организме человека возложено около 500 функций. Употребление спиртных напитков является не единственной причиной, по которой орган начинает работать хуже. У человека может развиваться неалкогольная жировая болезнь печени. Тогда в органе происходит накопление жира. Обычно такая ситуация наблюдается из-за злоупотребления человеком калорийной пищи. Серьезной патологией является вирусный гепатит, способный вызывать отек печени. Когда иммунная система идет в атаку и разрушает клетки органа, речь идет об аутоиммунном хроническом гепатите.

К ранним симптомам данных патологий относится потеря аппетита, постоянное ощущение усталости, тошнота и рвотные позывы, дискомфортные ощущения в области печени, мышечная атрофия и потеря веса, появление на коже капилляров, имеющих вид паучков, проблемы со сном, ладони, покрытые красными пятнами.

Когда печень сильно повреждена и работает из последних сил, наблюдаются такие признаки: кожный зуд, желтуха, белые ноги, расширение кончиков пальцев, выпадение волос, отец стоп, вздутие живота, моча темного цвета, слишком темный стул, кровотечения из десен и носа. У мужчин не исключена увеличенная грудь, иногда присутствует лихорадка, учащается сердцебиение, наблюдается боль в правом плече, дрожат руки.

Источник: www.medikforum.ru



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