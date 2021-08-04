 

В России предложили ужесточить правила продажи медицинских масок

04.08.2021, 12:18, Разное
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В ближайшее время в РФ могут появиться новые правила продажи медицинских масок. Предложение с ужесточением норм, предъявляемых к этому виду товара, направили в правительство накануне.
Пандемия коронавируса сделала жизненно необходимым соблюдение целого ряда правил. Граждане вынуждены соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептиками и носить перчатки и маски, находясь в общественных местах. Однако, как оказалось, не все средства защиты одинаково эффективны в противостоянии смертельному заболеванию.

Существующие пробелы в нормативной базе приводят к тому, что целый ряд таких средств оказываются не достаточно действенными в борьбе с распространением COVID-19. Подобные недоработки позволяют продаваться в стране маскам-респираторам, которые не обеспечивают необходимой степени защиты. С предложением изменить законодательство к правительству обратились отечественные производители. Проблема состоит в том, что некоторые виды защитных средств не работают в так называемой красной зоне.

Такая ситуация сложилась из-за упрощенного порядка регистрации таких изделий. Некоторые производители обозначают как маски повышенных классов защиты (FFP2-FFP3) обычные респираторы, не соответствующие требованиям к данному уровню. При этом, по данным «Политэксперта», они не проводят необходимых испытаний, чтобы получить подтверждение качества своих товаров. В случае, если премьер-министра РФ утвердит более суровые требования к продаже масок, подобные средства не смогут продаваться на территории страны.



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