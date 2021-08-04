 

Второй вестибюль станции метро “Рижская” БКЛ появится после 2022 года

04.08.2021, 12:12, Разное
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Если во время строительства становится понятно, что проект не отвечает всем требованиям, его корректируют. Например, в ходе сооружения станции метро “Рижская” Большой кольцевой линии (БКЛ) было принято решение о возведении дополнительного выхода со станции.

Эта станция станет пересадочной с одноименной станцией Калужско-Рижской линии. Кассовый зал соединят с существующим подземным пешеходным переходом, ведущим к зданию Рижского вокзала. Открытие “Рижской” БКЛ запланировано на 2022 год в составе участка “Электрозаводская” – “Савеловская”.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что решение о сооружении станции “Рижская” БКЛ было принято еще до планов о прохождении в этой местности Московских центральных диаметров и высокоскоростной магистрали, поэтому проект пришлось корректировать.

“Он (второй вестибюль – Прим. ред.) будет введен после 2022 года. Пока речь идет только о проектировании дополнительного выхода со станции”, – сообщил заммэра.

Бочкарев также уточнил, что технический потенциал для этого объекта строительства был заложен заранее.

После открытия станции метро “Рижская” разгрузятся восточные и северные участки Сокольнической, Калужско-Рижской и Люблинско-Дмитровской линий. Также улучшится транспортное обслуживание районов Мещанский и Марьина Роща, снизится интенсивность дорожного движения на северо-востоке столицы.

Ранее сообщалось, что девять новых станций БКЛ откроют до конца 2021 года. Совсем скоро в столице откроются станции “Терехово”, “Кунецевская”, “Давыдково”, “Аминьевская”, “Мичуринский проспект”, “Проспект Вернадского”, “Новаторская”, “Воронцовская”, “Зюзино”, а также “Каховская”, которая была закрыта на реконструкцию в марте 2019-го.

Большая кольцевая линия – крупнейший в мире проект в области метростроения. Она будет включать 31 станцию и три электродепо. БКЛ станет самой протяженной кольцевой линией в мире – 70 километров. Сейчас такой является второе кольцо пекинского метро (57 километров).



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