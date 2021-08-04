Мнение: Почему взрослые люди не умеют жить

Как справедливо указывают читатели, российским школьникам предлагают в качестве примеров для подражания токсичных и истеричных неудачников. Дурной характер и душевные болезни приводят героев классических книг к закономерному финалу: этот сел в тюрьму, этого убили, этот умер от обиды и разочарования, этот выпил яду, а та бросилась под поезд.

Возьмём, к примеру, Муму. Взрослому человеку всё ясно: если распоряжение начальства кажется откровенно дурным, требуй письменного распоряжения. Но школьникам же про это ничего не говорят! Школьники, кажется, вообще не выносят из сюжета Муму ничего, кроме «очень полезной» в жизни ненависти к обеспеченным людям.

Единственным положительным героем в школьной литературе является, пожалуй, Андрей Штольц, друг Ильи Обломова. Господин Штольц получает правильное воспитание, принимает правильные жизненные решения, а в итоге приходит к закономерному успеху. К сожалению, в мозгах школьников пример Штольца откладывается редко, так как акцента на нём учителя литературы не делают, и так как даже сам Иван Гончаров поленился прорисовать Штольца в деталях, отчего Штольц получился несколько картонным.

Ах, да, в моё время был в литературе ещё и другой «положительный» типаж — революционные головорезы. Пожалуй, без дополнительных пояснений ясно, что служить в качестве примеров юношеству они тоже не могут.

Я бы хотел поднять обвиняющий палец, чтобы указать им на учителей литературы, но чувство справедливости не позволяет мне обвинять честных учителей. Их предмет называется «литература», они знакомят школьников с литературой. Да, они не учат школьников жить, однако разве их предмет называется «взрослая жизнь»? Кто, вообще, придумал, будто воспитанием школьников должен заниматься именно учитель литературы, а не математик, трудовик или физрук, например?

Школьников худо-бедно учат строению паука-крестовика, однако не учат главному — правилам взрослой жизни. Вот некоторые вопросы, на которые типичный выпускник школы сможет дать верные ответы только в том случае, если ему повезло с родителями:

— как правильно обращаться с деньгами;

— чего ждёт от меня работодатель, как устроиться на работу;

— какие есть варианты карьеры, какие есть плюсы и минусы у разных вариантов;

— как открыть и вести собственный бизнес;

— как выбрать хорошего спутника жизни;

— как правильно строить отношения в семье;

— как выстраивать отношения с окружающими;

— когда заводить детей и как их воспитывать;

— как подготовиться к пенсии;

— в каких случаях нужно обращаться в суд;

— как правильно нанимать людей;

— как устроено потребление, как тратить деньги;

— какие есть увлечения во взрослой жизни;

— почему одни люди счастливы, а другие нет;

— когда нужно обращаться к врачу;

— нужно ли учиться после школы и института;

— как поднять себе настроение;

— как вести переговоры;

— какой в нашей стране деловой этикет.

Речь, разумеется, не идёт о сугубо технических навыках. Понятно, что любой дурак может найти адрес поликлиники в интернете. Сложности возникают, когда молодой человек встаёт перед необходимостью принять неочевидное решение: терпеть боль в желудке, принять таблетку или записаться к врачу. Многие делают в таких случаях неправильный выбор, так как никто не объяснил им, какие последствия будут у того или иного варианта.

То же самое и с ипотекой. Смышлёный школьник легко подсчитает, каков будет месячный платёж по ипотеке, и сколько у него останется от зарплаты. Вводить в курс математики дополнительную секцию, как это сделали в Канаде, пожалуй, излишне:

https://www.narcity.com/toronto/ontarios-new-grade-9-math-program-teaches-students-how-to-save

Куда важнее рассказать будущим взрослым, что «брать квартиру в ипотеку» — далеко не единственное доступное им жизненное решение. Что квартиру можно заполучить добрым десятком способов без ипотеки, причём иногда эти способы предпочтительнее.

Некоторые даже не подозревают, что почти в каждой жизненной ситуации у них есть самые разнообразные варианты действий. «А что, так можно было?» — классическая реплика от молодого человека, который видит, как его коллега договаривается о повышении или, допустим, увольняется, уяснив, что ловить на этой работе уже нечего.

Школьников выпускают во взрослую жизнь неподготовленными, как обезьян на хоккейное поле. Министерство образования предполагает, что умению жить, в хорошем смысле слова, школьников должны обучить родители — где-то в перерывах между восьмичасовым рабочим днём и вечерним отдыхом перед экраном телевизора.

В некоторых семьях детей и вправду всему этому учат. В большей части семей — не учат, в первую очередь потому, что родители и сами-то не умеют жить. Для старшего поколения сам термин — «уметь жить» — это ругательство. Напомню, раньше «умеющим жить» называло себя разное жульё, которое крутило мутные схемы, карабкалось наверх по головам и приворовывало мясо из родного магазина. Порядочный человек, по мнению многих, обязательно должен быть бедным и униженным, класть свою жизнь на алтарь служения посторонним. Получать хорошую зарплату, развлекаться, наслаждаться жизнью — это грех.

Более того: мысль о том, что человек сам ответственен за свою судьбу, является для нашего общества глубоко чуждой. Когда на англоязычном форуме кто-то рассказывает о своих проблемах, он обычно пишет: «я принимал в жизни неверные решения, в итоге я оказался вот в такой плачевной ситуации». На наших форумах пишут иначе: «жулики и воры из Единой России довели меня до последней степени отчаяния, я вот уже три месяца пью водку, так как в нашей стране нет работы для специалистов моего профиля».

Оно и неудивительно, если посмотреть, у кого мы учимся жизни. Во-первых, у «лидеров мнений», которых в античности метко называли демагогами, и которые скармливают народу приятную ложь в обмен на лайки. И, во-вторых, у глубоко несчастных представителей богемы, — популярных артистов, певцов, музыкантов, — из которых хроническая неустроенность так и фонтанирует даже во время телешоу.

В 1997 году МЧС продавило введение школьного предмета ОБЖ, «Основы безопасности жизнедеятельности». Там подростков учат разным полезным вещам: что делать с потерявшим сознание товарищем или как правильно нюхать незнакомые жидкости, например. Может быть, пора ввести и более общий предмет — «Основы жизнедеятельности»? А то получается странно — школьникам рассказывают, как делать нельзя, но не рассказывают, как делать можно и нужно.