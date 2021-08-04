Куда там собралась Лиза Пескова? – Личное мнение

По оппозиционным и, что удивительно, жёлтым СМИ вчера расползлась информация, что дочь пресс-секретаря Путина Лиза Пескова собралась замуж.

Вот эта Лиза:



Фото: Соцсети

Хорошая девочка. Ей — 23. Предполагаемому избраннику — 33. Разница есть, но допустимая.

Я откровенно скажу: понятия не имею, будет ли свадьба. С доказательствами ознакомилась, но назвать их стопроцентно верными не могу — там какой-то отель в Греции полностью забронирован и на этом основании выводится неизменность свадьбы на 3 тысячи гостей.

Отец Лизы заявил, что знать ничего не знает. Вот дословно:

«Если только от меня ничего не скрывают!»

Жена Пескова Навка так вообще первый раз слышит о свадьбе. Не исключаю, что её не позвали.

Если серьёзно — может, они и врут. А может, не врут. К чему это я? Ах, да: да какая разница? Даже если и не говорят правды, то имеют на это право.

23-летняя девушка имеет полное право выйти замуж. И точно такое же право имеет замуж не выходить. Но и в том, и в другом случае, каждый человек имеет право на приватность. Не рассказывать о том, что происходит в его личной жизни.

Если и Лиза, и её родные не комментируют происходящее, то лично я не понимаю, зачем вообще к ним лезть?

Предположим, что свадьба действительно будет, но её факт скрывают — да правильно делают! За такое можно лишь похвалить. Как же надоели эти инстаграмные торжества, когда селебруны отмечают свой каждый пук с размахом и шиком!

Хотят ребята свадьбу без народных гуляний и последующих обсуждений пьянки на всю страну? Ничего, кроме одобрения, такое решение вызвать у нормального человека не может.

Однако многие наши СМИ очень любят сунуть свои сопливые носы туда, куда их не просят.

А вы бы, окажись на месте Лизы Песковой, что предпочли — тайную свадьбу или устроили бы гулянку в стиле Ксении Собчак на катафалке? А, может, вообще не выходить замуж?

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