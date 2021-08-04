Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс впервые вместе вышли в свет после рождения третьей дочери

Многодетные родители Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс возвращаются постепенно возвращаются в светскую жизнь после обостренной ситуации с коронавирусом и рождения третьего ребенка. Накануне вечером пара посетила премьерный показ фильма “Главный герой” (Free Guy) в “Линкольн-центре” в Нью-Йорке. Главную роль в комедийном боевике о сотруднике банка, который однажды понимает, что окружающий его мир — часть огромной видеоигры, исполнил Райан Рейнольдс.

На красной дорожке супруги появились в разных по стилю образах: если Райан был в простом бежевом костюме Brunello Cucinelli и клетчатой рубашке, то Блейк пришла в блестящем откровенном платье Prabal Gurung и туфлях Christian Louboutin. Для пары, кстати, этот выход в свет стал первым совместным появлением на светском мероприятии с момента появления на свет третьей дочки. Ранее их видели вместе только на улице в неформальной обстановке (одних или со старшими дочерьми), либо Блейк выходила на дорожку сольно.

Кстати, пару дней назад влюбленные отметили 10-ую годовщину со дня их первого свидания. По этому случаю они отправились в закусочную O Ya в Бостоне, где и состоялся их первый романтический ужин.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Напомним, Райан и Блейк в 2012 году тайно поженились, а их первая дочь Джеймс появилась на свет 16 декабря 2014 года. Ее сестра Инес – 28 сентября 2016-го. Первый “выход” девочки в свет случился лишь в 2018 году – она сопровождала папу на церемонии открытия его именной звезды на Аллее славы в Голливуде. Третью беременность Блейк обнародовала в мае 2019 года, появившись с мужем на премьере анимационного фильма “Покемон. Детектив Пикачу”, где Райан сыграл легендарного покемона.

О том, что Райан и Блейк в третий раз стали родителями, стало известно в октябре 2019-го, однако счастливое событие, по данным инсайдеров, случилось в семье актеров еще в августе. Пол новорожденного малыша Райан сообщил необычным образом. Опубликовав пост, посвященный выборам в Канаде, он поделился гендерной расстановкой сил в своей семье – теперь у него три дочери.

Я люблю Британскую Колумбию (провинция Канады. – Ред). И хочу, чтобы мои дочери росли на той же игровой площадке на природе, где рос я,

– написал Райан и опубликовал фото с Блейк и малышкой, правда, закрыл ее лицо смайликом. Настоящее лицо девочки мир увидел в январе 2020-го благодаря стараниям папарацци. А ее имя раскрыла прошлым летом певица Тейлор Свифт – подруга семьи. В ее композиции под названием Betty упоминаются имена Инес и Джеймс – так зовут дочерей Райана и Блейк. Бетти – третья героиня песни. Позже эту информацию удалось подтвердить журналистам People, которые связались с представителями пары.

О воспитании дочерей и плотном графике Блейк рассказывала в интервью около полутора лет назад, а Райан откровенничал насчет семьи и раскрыл секрет счастливой жизни со звездой “Сплетницы” в ноябре прошлого года.