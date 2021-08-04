В день рождения Меган Маркл: кто она – коварная соблазнительница или проект Букингемского дворца

За плечами этой женщины бальзаковского возраста успешная работа внештатным каллиграфом и преподавателем переплетного дела, несложившаяся политическая карьера и карьера в Голливуде, двухлетний официальный брак с режиссером Тревором Энгельсоном, любовь, развод и прочие неприятности.

Сегодня Меган Маркл – жена принца Гарри, герцогиня Сассекская. Одна из самых влиятельных в мире женщин и мама двоих детей – Арчи Харрисона Маунтбеттен-Виндзора и малышки Лилибет Дианы Маунтбеттен-Виндзор, названной в честь прабабушки, королевы Елизаветы II (Лилибет было ее домашним прозвищем в детстве).

Дочка появилась на свет как подарок маме на день рождения – 4 июня, ровно за два месяца до юбилея Меган. Герцогиня благополучно разрешилась от бремени в калифорнийской больнице, и ее сиятельный рыжеволосый супруг присутствовал при родах.

Все правила рождения члена британской королевской семьи были нарушены: это произошло за границей, в присутствии мужа, что ранее не практиковалось (к примеру, супруг Елизаветы II принц Эдинбургский играл в сквот, пока королева производила на свет старшего, Чарльза), родители заранее оповестили общественность, что будет девочка. Да и вообще для особы, породнившейся с монархами, Меган слишком много рассказывала. Она откровенно призналась, что в июле 2020 года пережила трагедию – потеряла недоношенного ребенка, а также заявила (вполне в духе нашего времени), что не планирует третьего малыша, так как они с принцем Гарри заботятся об экологии, не хотят “перенаселять” планету третьим ребенком и наносить тем самым вред окружающей среде.

Семья мужа поздравила Меган и Гарри с прибавлением. В заявлении Букингемского дворца сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II, принц Уэльский Чарльз с супругой герцогиней Корнуолльской Камиллой, герцог Кембриджский Уильям и его жена герцогиня Кембриджская Кэтрин “были проинформированы о рождении дочери герцога и герцогини Сассекских и очень этому рады”.

Незадолго до рождения дочки Меган вступила в публичную конфронтацию с Виндзорами, обвинив их, по сути, в жестокости и даже расизме. Казалось бы, отношения были безнадежно испорчены, но нет. История на этом не заканчивается.

Голливуд во дворце

Она была актрисою и даже за кулисами играла роль, а зрителем был он. Принц Гарри. И с ним еще сотни тысяч людей по всему миру. В самый важный для нее день – свадьбы с принцем – Меган узнала, что такое настоящие форс-мажоры. Когда со всех сторон вместо поздравлений в нее полетели комья… критики. Ее смущенные улыбки и нежные преданные взгляды на жениха называли “работой на камеру” и сравнивали их с абсолютно “естественными”, “по-настоящему скромными” и “непосредственными” улыбками герцогини Кембриджской в аналогичной ситуации.

Еще до свадьбы Меган с Гарри недоброжелатели “обнаружили” у нее синдром Бекки Шарп из “Ярмарки тщеславия” – стремление отхватить себе кусок побольше и послаще. Аристократический потенциал Меган проявился до замужества, и это не всем пришлось по душе. У Меган действительно прекрасный вкус, идеальная фигура. “Но кто оплачивает все ее роскошные туалеты?” – удивлялись fashion-гуру. Почти в 70 000 долларов обошелся ее образ с платьем Ralph Lauren и украшениями Cartier. Платье от Goat для садовой вечеринки в Букингемском дворце стоило 24 000 долларов. Для одного из выходов с королевой Елизаветой II Меган, уже ставшая к тому времени герцогиней Сассекской, оделась чуть скромнее – “всего лишь” 18 000 долларов стоило ее платье Givenchy. На контрасте с Кейт, которую обожали за то, что она предпочитает “народные” бренды, Меган выглядела практически транжирой. Памятно благотворительное мероприятие, куда беременная герцогиня Кембриджская пришла в скромном платье Seraphine за 170 долларов, а Меган, тогда еще только невеста принца, – в шикарном Jason Wu стоимостью почти в 12 раз больше.

Не такая как все

По признанию Меган, родственники мужа просили ее по возможности поменьше выходить в свет, так как ее персона раздражала людей. Меган болезненно восприняла замечание, назвав поток негатива в свой адрес травлей. Действительно, по части реакции британцев Меган могла сравниться только с Камиллой Паркер-Боулз в период их острого горевания по погибшей принцессе Диане. Тогда любовница принца Чарльза такси не могла вызвать – узнав ее, водители отказывались от заказа. Но Камилла считалась косвенной причиной несчастий народной принцессы. Меган же никому зла не сделала. Она – “достигаторша” и в определенном смысле rule breaker (“нарушитель правил”), но разве это преступление? Не хотела ходить по струнке, а пыталась гнуть свою линию насколько возможно. Позволяла себе разные пустяки: носить черную одежду и черный лак, не надевать колготки под платье, самостоятельно закрывать за собой дверь машины и иногда идти на шаг впереди Гарри. Приобрела огромное влияние на своего мужа, вплоть до того, что принца стали называть подкаблучником. А вот это уже не шутки.

Их побег из Лондона в Канаду назвали “мегзитом” по аналогии с “брекзитом”, и обсуждался он в прессе едва ли меньше, чем выход Великобритании из Евросоюза. Не пришедшаяся ко двору Меган стала по-настоящему влиятельной персоной. В интернете появился новый термин – to Meghan Markle (по-русски – “меганмарклить”). “Меганмарклить” значит уходить оттуда, где вас недостаточно ценят и уважают. А у Меган все в порядке с самоуважением!

Сбежав, Гарри и Меган заявили, что теперь будут зарабатывать на жизнь и пропитание сами. Интервью Опре Уинфри, которое они дали, по некоторым сведениям, за гонорар в девять миллионов долларов, – одна из форм их трудовой деятельности. Меган и Гарри зарабатывают на интервью, озвучивании фильмов и каждом своем появлении на публике, они намерены запустить подкасты на сервисе Spotify, у Меган вышла детская книга. Они ведут себя как настоящие поп-звезды, и скандал им только на руку.

Побег из дворца — только часть плана?

Ключевым моментом нашумевшего интервью Меган и Гарри Опре Уинфри стало признание Меган по поводу расистских настроений в Букингемском дворце. Кто-то из семьи, по ее словам, выразил опасения, что ребенок наследника родится недостаточно белокожим. Это признание прозвучало как сенсация. Меган делала брови домиком, Опра качала головой, и все, как говорится, были в шоке. Настоящий международный скандал! Голливудская актриса, афроамериканка по происхождению, вывела Букингемский дворец на чистую воду. Как теперь жить? Однако некоторые аналитики считают, что все эти признания, как и побег Меган с Гарри в Штаты – часть политической игры. На принца возложена миссия усилить британское влияние на американскую элиту – и прежде всего на республиканцев, которые считаются исконными врагами британской монархии. Гарри должен отдалиться от собственной семьи, завоевать сердца простых американцев и американской элиты и постепенно начать влиять на политику Вашингтона. Что касается Меган, то она ему в этом лучший помощник. Для обитателей Букингемского дворца, обеспокоенных будущим монархии, эта амбициозная американка – настоящая находка. С первого дня своей “королевской” жизни Меган служит на благо дома Виндзоров, выполняя функции одновременно энтертейнера, громоотвода и дымовой завесы. Рядом с ней Виндзоры кажутся британцам ангелами, а мелкие скандалы уводят внимание общества от настоящих проблем и больших дел. В общем, если бы Меган Маркл не было, ее стоило бы придумать.