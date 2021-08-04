Мнение: Денег нет, но вы держитесь!



Дагестанский силовик в московской школе

Бессмертная фраза, посредством которой Медвед, безусловно, вошел уже в историю.

В этот же день – а словно было вчера:

“Высказывания бедового Медведева про учителей и бизнес вызвали настоящую бурю сарказма в интернете. А я вот еще немного подудю (или подужу?) в свою дуду. Ведь во всем этом эпизоде есть один неловкий момент, на который все та же московская тусовка (то есть основная аудитория ФБ) привычно предпочла не обратить внимания.

Напомню: весь сыр-бор замутил некий учитель из Дагестана, задавший вопрос, почему молодые учителя получают 10-15 тыс. руб., а молодые силовики – 50 тыс. руб., и нет ли, мол, в этом дискриминации. В ответ Медвед попер целиной, рассказывая про себя в молодости и про “надо заниматься бизнесом”.

Однако – у нас есть Москва, в которой учителя в среднем как раз и получают… те самые 50 тыс. р.! Что, конечно, существенно выше, чем в Дагестане, и, главное – аккурат столько же, сколько дагестанские “силовики”. Поэтому премьер вполне мог бы предложить и третий вариант “решения задачи”: можно смириться, как он в молодости, можно “уйти в бизнес” (как опять же он), а можно… уехать работать в Москву (тоже как он!) Вариантов масса, и все – на личном примере!

Ну а скользкий момент, почему в Москве учителя получают в 3 с лишним раза больше, чем в Дагестане (и чем во всех остальных “субьектах федерации”) – или же почему учитель в Москве получает как дагестанский силовик – мы опустим. Это ведь из той же оперы вопрос, как и почему в Москве мостовые перекладывают по три раза за год, а везде – раз в 10 лет (2016).