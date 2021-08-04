Мужчину, угрожавшего подорвать Кабмин Украины, задержали

“Мужчина добровольно согласился сдаться и извинился перед полицией”, – говорится в сообщении.

По предварительным данным, мужчина – ветеран АТО, боец батальона “Айдар” Владимир Прохнич. Причины, по которым он решил устроить взрыв, неизвестны.

Контекст:

Мужчина с, предварительно, боевой гранатой зашел в здание Кабмина 3 августа. Он утверждал, что является бывшим сапером и планирует подорвать гранату. Полиция ввела в действие спецоперацию.

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