“Там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни”. Легкоатлетка Максимова отказалась возвращаться в Беларусь

“Долго думая и размышляя, мы приняли решение не возвращаться в Беларусь. К огромному сожалению, сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни… Здесь [в Германии] есть возможность дышать полной грудью и быть одним из тех, кто борется за свободу своих людей, друзей, родных и близких. Мы обязательно победим”, – написала Максимова.

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Публикация от Yana Maksimova-Krauchanka * (@_maksimava_yana)

Спортсменка добавила, что надеется на продолжение спортивной карьеры и на то, что у нее будет возможность тренироваться, выступать и готовиться к следующим Олимпийским играм.

Вместе с Максимовой в Беларусь отказался возвращаться ее муж Андрей Кравченко, который на Олимпиаде 2008 года завоевал серебряную медаль в десятиборье, сообщило “Радио Свобода”.

Контекст:

Максимова в июне этого год выиграла Кубок Беларуси по многоборью, писало белорусское издание pressball.by. Но спортсменкка не смогла принять участие в Олимпиаде, так как не выполнила олимпийский квалификационный норматив.

Максимова приняла решение не возвращаться в Беларусь после инцидента с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Она сообщила 1 августа, что белорусские спортивные функционеры решили без ее ведома выставить ее на олимпийские соревнования на 400-метровке. Это произошло, так как белорусский НОК “накосячил” и у спортсменок, которые должны были впервые принимать участие в Олимпиаде, не было достаточного количества допинг-проб, пояснила Тимановская.

Когда ситуация стала публичной, спортсменку попытались принудительно посадить на самолет в Минск. Тимановская ехать отказалась, так как опасается, что в Беларуси ее посадят в тюрьму.

Муж Тимановской Арсений Зданевич 2 августа уехал из Беларуси в Киев. Сама Тимановская попросила убежища в Польше, ей выдали гуманитарную визу.

Накануне стало известно, что тренер белорусской гандбольной команды “Витязь”, активист Свободного объединения спортсменов Беларуси (SOS BY) Константин Яковлев покинул Беларусь и уехал в Украину.

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