 

“Сомнительная искренность”, “Вика говорила, что Слава ее унижает, а сейчас уже любовь”. Бывшие солистки “НеАнгелов” показали “обнимашки”

04.08.2021, 11:28, Новости дня
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“Вот так они и жили все 15 лет. Эту любовь не победить”, – подписала она ролик.

“Со стороны Славы сомнительная искренность”, – отреагировали фолловеры.

“В недавнем выступлении Вика говорила о том, что Слава ее унижает постоянно, и все очень плохо. А сейчас уже обнимашки и любовь”, – прокомментировали ролик пользователи сети.

“Когда воссоединение?” – поинтересовались поклонники.

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Публикация от SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)

Контекст:

Группа “НеАнгелы” была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Ее солистками стали Каминская и Вика (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одними из самых известных композиций группы являются песни “Юра, прости”, “Ты из тех самых”, “Роман”.

4 марта 2021 года Каминская сообщила о прекращении деятельности группы. Комментируя ее заявление, Никитин отметил, что группа “НеАнгелы” больше не будет давать концерты, но продолжит выступления на закрытых мероприятиях, при этом участницы группы будут самостоятельно строить сольные карьеры.

После распада группы Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню “911” под сценическим псевдонимом Slava Kaminska. Вика объявила о старте сольной карьеры 19 мая.

В июне певица Вика призналась, что Каминская ее однажды побила. “Ей не понравилось, что я опоздала. Она повернулась, начала вырывать волосы с моей головы”, – сообщила тогда певица. В июле Вика во время совместного выступления с Каминской в Киеве призналась, что коллега ее никогда не уважала.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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