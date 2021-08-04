“Боже, какая классная!”. Ребрик снялась в мокром купальнике

“Мое море… Было хорошо… Но домой ой как хочется! Киев, встречай!” – написала она.

Телеведущая позировала в мокром черном раздельном купальнике. Она отметила на фото локацию – болгарский город Китен.

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Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

“Боже, какая классная! Красотуля, самодостаточная”, – прокомментировала подписчица lari.sum.

Контекст:

Лилия Ребрик родилась в 1981 году в Черновцах. В 2001-м окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В том же году стала артисткой Киевского академического Молодого театра. Карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. С 2017 года Ребрик является ведущей утреннего шоу на канале “Украина”.

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