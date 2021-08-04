Врач Ковальков опроверг влияние кефира и свеклы на здоровье сосудов

Врач Александр Ковальков в личном блоге опроверг влияние кефира и свеклы на здоровье сосудов. По его словам, неправильно говорить то, что кисломолочный продукт способен вылечить человека от гипертонических патологий.

Бытует мнение, необходимо пить кефир для комплексной защиты сосудов. Многие считают, что его нужно употреблять, чтобы снизить давление. Доктор Ковальков объяснил, верны ли данные утверждения. По его словам, когда происходит сужение сосудов, давление стремительно повышается. Успокоить сердце, пребывающее в мощном напряжении, можно калием, а в процессе активизации поможет кальций. Последний элемент как раз содержится в кисломолочных продуктах.

Полезность кефира заключается в том, что он прекрасно помогает поддерживать в благоприятном состоянии бактерии в ЖКТ. Если хочется получить максимум от потребленного продукта, то лучше брать тот, который простоял уже три дня.

Ковальков в то же время допустил, что кефир может быть полезен для сосудов. Однако для достижения эффекта придется пить его каждый день в течение нескольких лет. Что касается свеклы, то нет никакого официального подтверждения того, что этот овощ помогает в профилактике сердечных болезней.

Источник: tsargrad.tv