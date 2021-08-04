Эксперты назвали способы улучшить сотовую связь в деревне

Эксперты сферы мобильных технологий назвали способы улучшить сотовую связь в деревне. Для этого необходимо учитывать не только отдаленность от городских сотовых станций.

Одной из самых распространенных проблем отдаленных территорий является слабая сотовая связь. Эта ситуация наблюдается как в деревнях, так и в дачных поселках. Эксперты рассказали, как можно улучшить мобильный сигнал, принимаемый телефоном. Так, в первую очередь необходимо определить операторов, работающих в данной зоне.

Далее пользователю следует изучить возможности получить более качественный сигнал. Он может меняться в зависимости от удаленности от базовой станции, которая в условиях деревни больше, чем в городе. По информации директора информационно-аналитического агентства Telecom daily Дениса Кускова, расстояние возможного сигнала может меняться не только в зависимости от километров до ближайшей телефонной вышки. На силу сигнала влияет также география местности, равнины и высоты ландшафта. Причем на сайте оператора такие особенности могут не отображаться корректно.

Чтобы сделать пользование телефонией или мобильным интернетом более комфортным, эксперты советуют сделать ряд операций. Так, рекомендуется поставить на окна или фасады жилого помещения USB-модемы или репитеры. Антенну от данных гаджетов, как пишет «Слово и дело», следует вывести на улицу, тогда эффект от них будет еще выше. Если и такой способ не помогает улучшить связь, то целесообразно использовать спутниковый интернет, с помощью которого можно улучшить коммуникации всех видов.