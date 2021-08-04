Ученые обеспокоены резким ростом случаев мужского бесплодия

По словам доцента урологии Райана П. Смита, представляющего Университет Вирджинии, резко возросли случаи мужского бесплодия. Ученые обеспокоены этим фактом и считают, что такая тенденция может быть связана с токсическим влиянием окружающей среды.

Бесплодие – это неспособность мужчины и женщины в течение года зачать ребенка при регулярной половой жизни. Для того, чтобы определить причину диагноза, врачи изучают анализы обоих партнеров. У мужчин изучают сперму на предмет концентрации, количества и подвижности сперматозоидов. Как отметил Райан П. Смит, на фертильность представителей сильного пола могут влиять различные факторы. С 90-х годов прошлого века исследователи начали отмечать тенденцию снижения этого показателя.

В 1992 году было проведено исследование, которое показало уменьшение количества сперматозоидов за 60 лет на половину. Аналогичные данные продемонстрировали и научные документы 2017 года. Спустя пару лет исследователи сосредоточились на количестве подвижных сперматозоидов у мужчин. Выяснилось, что их доля в общем количестве биологического материала за последние 15 лет снизилась на 10%. Доцент урологии считает, что такая тенденция может привести к нарушению репродуктивной функции и изменению гормонального баланса.

Источник: ufatime.ru