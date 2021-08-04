Telegraph – планы Обамы устроить вечеринку на 500 человек вызвали негодование в США

Барак Обама собрался широко отпраздновать своё 60-летие и пригласил на торжества 475 человек. Некоторые сочли идею экс-президента сомнительной на фоне нового всплеска заболеваний коронавирусом в США, пишет The Daily Telegraph.



Reuters

Барак Обама подвергся критике за то, что он пригласил почти 500 человек на вечеринку по случаю своего 60-летия. Его решение выглядит спорным на фоне предупреждения представителей здравоохранения США об опасности больших собраний во время пандемии, пишет The Daily Telegraph.

Званую вечеринку планируется провести в загородной резиденции экс-президента на острове Мартас-Винъярд, штат Массачусетс, в эти выходные. На торжества должны приехать 475 приглашённых гостей, в том числе телеведущая Опра Уинфри, актёр Джордж Клуни и режиссёр Стивен Спилберг. Обслуживать их будет персонал из не менее 200 человек, отмечает издание.

В то же время Джо Байден, который был вице-президентом при Обаме, не приедет на день рождения. По словам представителей Белого дома, американский лидер собирается позже должным образом поздравить своего бывшего босса со вступлением в «клуб от 60 и старше».

Вечеринка состоится на открытом воздухе на принадлежащем Обаме прибрежном участке площадью 30 акров, стоимость которого оценивается в сумму $12 млн. При этом всех гостей попросят представить доказательства вакцинации и отрицательный результат теста на COVID-19.

В настоящий момент в США не существует официальных правил, касающихся собраний на открытом воздухе. Тем не менее директор Национального института здоровья Френсис Коллинз предостерёг американцев от больших празднеств, учитывая рост инфекций в США.

«Если речь идёт о небольшой вечеринке, которую я мог бы устроить у себя дома для полностью вакцинированных шести или восьми человек, то, по моему мнению, на данный момент мы могли бы находиться рядом без масок, — заявил он. — Совсем другое дело, когда приглашённых 100 человек. Как можно быть уверенным, что все эти люди сделали прививку?»

Мартас-Винъярд находится недалеко от Провинстауна, где во время празднования Дня независимости произошла новая вспышка заболевания. Обострение ситуации подтолкнуло Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) к составлению нового руководства о ношении масок.

Новый всплеск инфекций вызвало распространение острозаразного штамма «дельта». Учёные обнаружили, что в результате у вакцинированных и у невакцинированных наблюдалась одинаковая концентрация вируса в крови. Поэтому CDC рекомендовали даже тем, кто привился, продолжить носить маски в помещениях в регионах «высокого» или «значительного» распространения COVID-19, напоминает The Daily Telegraph.