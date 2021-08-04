 

Обозреватель Рюль: Россия “накажет” Украину после запуска “Северного потока – 2”

04.08.2021, 11:18, Разное
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После того, как газопровод “Северный поток – 2” будет открыт, Украина, скорее всего больше не сможет рассчитывать на поддержку международного сообщества, поскольку возникнут новые обстоятельства. Например, Европа станет очень зависимой от российского газа. Так считает обозреватель Джон Рюль.

В статье для американского журнала The National Interest он пишет, что проект Москвы угрожает экономической, энергетической и национальной безопасности Центральной и Восточной Европы, например, Украины и Польши. По словам Рюля, Россия сможет “наказать” Незалежную ограничением транзита газа через нее. При этом Москва не сможет задеть интересы европейских клиентов.

“Желание Евросоюза выступать в качестве посредника поубавится”, – цитирует обозревателя “Общественная служба новостей”.

Напомним, газопровод “Северный поток – 2” из Усть-Луги (Россия) до Грайфсвальда (Германия) почти достроен. США несколько раз вводили санкции против проекта, пытаясь помешать его реализации. В итоге американский лидер Джо Байден признал эти меры неэффективными и контрпродуктивными.

Ранее о провале Украины в борьбе против “Северного потока – 2” высказался экс-глава правления компании “Нафтогаз” Андрей Коболев. Он отметил, что Киев перестал быть “любимчиком” Вашингтона, выступающего против российского проекта, поскольку в 2016-м была допущена “безумная ошибка”.



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