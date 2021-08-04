В здании кабмина Украины начата спецоперация

Полицейская операция началась в здании украинского правительства, с угрожающим взорвать гранату мужчиной ведутся переговоры, говорится в сообщении МВД Украины.

«В Киеве проводится специальная полицейская операция. Сегодня, около 10 часов утра (совпадает с мск) в здание кабмина зашел неизвестный мужчина, который вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство, и угрожает его взорвать. В настоящее время с мужчиной проводятся переговоры. На месте работают правоохранители и спасатели. В случае отказа добровольно прекратить правонарушение к мужчине будут применены полицейские меры, предусмотренные законом», – сообщила пресс-служба МВД Украины.

Все сотрудники здания правительства были эвакуированы. Правительственный квартал оцеплен. Сообщается также, что мужчина выдвинул требования, но о них пока ничего не известно, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Украина 24».

В среду утром мужчина, угрожающий взорвать гранату, прошел в здание правительства Украины. Мужчина выдернул чеку и заявил, что здание захвачено, а сам он живым оттуда не выйдет. По данным СМИ, захватчик оказался бывшим бойцом националистического батальона «Айдар», в прошлом он перенес контузию, оружие в его руках, скорее всего, боевое.