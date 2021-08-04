 

Мишустин призвал провести «гаражную амнистию» с комфортом

04.08.2021, 11:14, Новости дня
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Премьер-министр Михаил Мишустин попросил главу Росреестра Олега Скуфинского организовать работу по оформлению гаражей и земельных участков под ними в рамках «гаражной амнистии» максимально комфортно для граждан.

Мишустин сообщил в ходе рабочей встречи с главой ведомства, что «те, кто много лет имел такое строение неоформленное, смогут все это легализовать и сделать это быстро и качественно», и он просит, чтобы Скуфинский внимательно отнесся «к тому, чтобы организовать эту работу с точки зрения комфорта людей», передает РИА «Новости».

«Нужно организовать эту работу четко и без сбоев», – подчеркнул он.

Напомним, в начале апреля президент Владимир Путин подписал закон о «гаражной амнистии».

Закон предусматривает механизм предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи, возведенные до 30 декабря 2004 года. Также он определяет перечень документов, необходимых для приобретения гражданами таких земельных участков.

Кроме того, инициатива освобождает от необходимости самостоятельно обеспечивать кадастровый учет объекта – его будут проводить органы местного самоуправления (МСУ). Получить право собственности на гараж и землю под ним можно по одному заявлению.

В апреле в РФ допустили бессрочную «гаражную амнистию».



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