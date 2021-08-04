Кузнецова рассказала о реализации проекта «Социальный навигатор»

Институт уполномоченных по правам ребенка совместно c Минцифры реализуют проект «Социальный навигатор», который предполагает создание «единого окна» для оперативного решения проблем семей с детьми, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова по итогам подписания соглашения о сотрудничестве с министром цифрового развития Максутом Шадаевым.

«Человек общается только с координатором, который принимает его вопрос, а вся остальная внутренняя работа, обмен данными происходит между ведомствами, которые должны в обязательном порядке ответить на поступивший запрос», – подчеркнула омбудсмен, слова которой приводятся на сайте «Единой России».

По такому принципу у Минцифры уже реализуется проект Платформы обратной связи. На начало августа 2021 года через нее поступило более 3 млн сообщений по вопросам, связанным с интересами несовершеннолетних и семей, воспитывающих детей.

Также Кузнецова отметила важность цифрового ресурса для выполнения поставленной президентом РФ задачи устранения барьеров при получении семьями с детьми социальной помощи. «Важно, чтобы все структуры, которые сегодня вооружаются цифровыми решениями, начали говорить на едином цифровом языке. Чтобы семьи с детьми, все получатели социальных услуг могли легко ориентироваться в новом цифровом пространстве. И Министерство цифрового развития может эти решения сделать понятными и удобными», – заключила она.

Напомним, на съезде «Единой России» 19 июня по предложению главы государства Анна Кузнецова была включена в первую пятерку списка партии.