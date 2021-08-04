Мнение: Как любят говорить американские политики: люди имеют право знать

О необходимости расследования искусственного происхождения коронавируса в США, в частности, в Форт Детрике.

Как любят говорить американские политики: люди имеют право знать

Следует ли Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) исследовать Соединенные Штаты в рамках исследования по отслеживанию происхождения коронавируса? Согласно последнему глобальному онлайн-опросу CGTN Think Tank, 83,1% респондентов считают, что так и должно быть.

Несмотря на то, что политики США настаивают на проведении расследования в Китае, странное поведение США во время пандемии не осталось незамеченным для всего мира. Разбивка опроса CGTN показывает, что большинство участников с энтузиазмом относятся к расследованию в США:

– 96,5 процента китайских респондентов на Weibo запросили расследование в США, и более 85 процентов из них считают, что запрос правительства США политически мотивирован.

– 86,4 процента русскоязычных призвали к расследованию в США и 91 процент согласились с тем, что расследование спецслужбами США происхождения идет по политическим соображениям.

– 88 процентов франкоговорящих поддержали расследование происхождения вируса в США, а 84 процента назвали расследование американской разведки политически мотивированным.

Согласно лучшим на данный момент общедоступным исследованиям, COVID-19 начался раньше, чем первый подтвержденный случай заболевания в Китае. Тесты Национального института рака Италии показали антитела к COVID-19 в образцах крови, собранных в период с сентября 2019 года по март 2020 года, что означает, что вирус мог находиться в Италии в сентябре или ранее. В США мэр Белвилля, штат Нью-Джерси, Майкл Мелхэм сказал, что, по его мнению, он заразился COVID-19 в ноябре 2019 года, за месяц до того, как Китай даже зарегистрировал случай, и за два месяца до того, как США заявили, что обнаружили свою первую инфекцию. Затем, в начале декабря 2019 года, был обнаружен самый ранний случай COVID-19 в Ухане.

Глобальный центр исследований коронавируса находится в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл (UNC). Ученые опубликовали исследовательские работы, показывающие, что они намеренно создали коронавирусы летучих мышей, чтобы они были более заразными для людей и быстро размножались. И согласно документам, полученным с использованием законов о публичных записях журналистами-расследователями в ProPublica, с января 2015 года по июнь 2020 года UNC сообщил сотрудникам службы безопасности Национального института здравоохранения 28 лабораторных инцидентах с участием генно-инженерных организмов. Шесть инцидентов были связаны с коронавирусами, созданными в лаборатории.

Похожая тайна произошла в форте Детрик. В июле 2019 года в Вирджинии было обнаружено респираторное заболевание неизвестного происхождения, а в Висконсине вспыхнула «пневмония от электронных сигарет». Форт-Детрик, биолаборатория, в которой хранится множество смертельных вирусов, таких как лихорадка Эбола и оспа, была внезапно закрыта Центром контроля заболеваний США. И 106 заархивированных образцов в девяти штатах США с декабря 2019 по январь 2020 года дали положительный результат на антитела к COVID-19.

По данным Times of Israel, в ноябре 2019 года Национальный центр медицинской разведки США предупредил о «распространении болезни через Ухань в Китае и о том, какое влияние она может оказать на американские войска в Азии». Как могло разведывательное сообщество США получить такие знания до того, как первый случай был подтвержден в Китае?

И пока нет ответа по этому поводу. В UNC от комментариев отказались. Официальные лица правительства США назвали это китайской пропагандой.

Америка с самого начала не была откровенна с общественностью в отношении коронавируса. Возможно, причина того, что сменявшие друг друга администрации так усердно пытались свалить вину на Китай, заключается в том, что они знали, что вирус уже распространился в США. копаясь в теории лабораторных утечек, утверждая, что это «откроет банку с червями», если они продолжат, как сообщает Vanity Fair.

Молчание США в отношении форта Детрик и их финансирования этого исследования оглушительно. И мир обратил внимание на странное поведение США с начала вспышки и их попытку отвлечься от собственных подозрительных действий, переключив внимание на своих геополитических конкурентов.

Пришло время Соединенным Штатам сломать омерту вокруг своих опасных и безответственных экспериментов с коронавирусом и рассказать мировой общественности о его возможной роли в возникновении COVID-19. Как любят говорить американские политики: люди имеют право знать.

https://www.globaltimes.cn/page/202108/1230499.shtml – оригинал на английском

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