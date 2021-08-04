Мнение: Поголовно всех

Министр здравоохранеения Мурашко вчера призвал вакцинировать всех пожилых людей, сделав оговорку про тех, у кого есть противопоказания.

Насчет противопоказаний уже есть история в Краснодарском крае, где целая семья погибла после того, как сделала первую прививку. Семья диабетиков, причем в достаточно тяжелой стадии протекания болезни, так как им требовался диализ. Естественно, в больнице их развернули, заявив, что процедуры (по жизненным показания, понятно) они получат только в обмен на справку о прививке. Итог — гибель четырех человек и шестилетняя девочка-сирота. Конечно, комиссия, назначенная из-за резонанса, выдаст свое компетентное мнение, и наверняка прививка окажется ни при чем — сами виноваты. Но здесь важен сам принцип — никто и не пытался изучить ситуацию на предмет противопоказаний. У медицинских лагерфюреров есть план, и они его выполняют. Принцип «не навреди» отброшен из-за излишнего гуманизма. Война с коронавирусом — сопутствующие потери неизбежны.

К чему может привести «призыв» Мурашко при практике таких медотвордов, предугадать несложно. Там, где врач еще сохраняет хоть какое-то понятие об этике профессии, у людей может быть шанс. Где врач — просто чиновник, подобные краснодарской ситуации будут повторяться, пополняя статистику сверхсмертности.

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