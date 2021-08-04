Когда надо идти к неврологу?



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Что такое неврология

Неврология – это наука о строении и функционировании нервной системе в норме и при патологии. Неврология изучает патологические процессы, формирующиеся в нервной системе, их проявления, способы их диагностики и лечения. Соответственно, врач, который обучен этой специальности – это врач-невролог (ранее их называли невропатологами, но сейчас это название не используется). Иногда выделяют отдельные подвиды неврологической практики, связанные с определенными состояниями и патологиями:

Эпилепсия (эпилептология).

Головные боли различного происхождения, в том числе, мигрени.

Сосудистые катастрофы, затрагивающие нервную систему (например, инсульты).

Рассеянный склероз и другие аутоиммунные заболевания нервной системы.

Нейромышечные заболевания.

Когнитивные расстройства (в том числе, связанные с памятью, вниманием и принятием решений).

Нарушения сна (сомнология).

Болевой синдром различного происхождения.

Неврологи нередко наблюдают пациентов вместе с терапевтами, кардиологами, инфекционистами, нейрохирургами и реабилитологами. Кроме того, неврологи часто работают в сотрудничестве с психологами, психотерапевтами и психиатрами, если у пациентов обнаруживаются признаки поведенческих расстройств или психиатрических заболеваний.

Что ждать от невролога?

Самый первый и, порой, самый важный этап неврологического приема – это беседа с пациентом для качественного сбора жалоб, анамнеза заболевания и жизни, обсуждения сопутствующих заболеваний и принимаемых препаратов. На следующем этапе – этапе осмотра – врач оценит общее состояние вашего организма, проверить рефлексы и неврологические знаки (кто из нас не помнит неврологического молоточка, бьющего по колену). При необходимости, врач рекомендует проведение лабораторно-инструментальных исследований:

Общий и биохимический анализ крови, анализ крови для определения каких-либо специфических показателей.

Электроэнцефалография.

Ультразвуковые исследования.

МРТ, КТ, рентгенологические исследования.

Исследования проводимости по периферическим нервным волокнам.

Гистологические исследования тканей в редких случаях.

И когда надо идти к неврологу?

Как видно из описания выше, перечень заболеваний, которыми занимаются неврологи, очень широк. Часть из них встречается очень редко, а вот некоторые заболевания могут давать о себе знать постоянно. Поэтому стоит запланировать визит к неврологу, если вы замечаете у себя или у своих близких следующие проблемы:

Регулярные головные боли, сильные головные боли.

Хронические боли (например, боли в шее или спине), особенно, если вы не справляетесь с ними обычными средствами.

Головокружение, шум в ушах, затруднение в поддержании баланса тела.

Появление судорог, обмороки.

Онемение части тела или болезненное покалывание, особенно, если оно появилось с одной стороны или появилось внезапно (это может быть признаком инсульта).

Нарушения зрения, например, двоение в глазах, сужение полей зрения («картинка», которую вы видите, как бы частично выпадает).

Проблемы с движением – если вы заметили у себя тремор (дрожь) и непреднамеренные подергивания тела, появление шаркающей походки, затруднения при ходьбе.

Проблемы с памятью или спутанность сознания – ухудшение памяти, изменения личности или путаница в словах могут быть признаками болезни Альцгеймера.

Нарушения длительности или качества сна (например, бессонница или постоянная сонливость).

Нарушения базовых функций – глотания, мочеиспускания и дефекации (недержание мочи или кала).

Важно!

Если эти проблемы появляются внезапно, то стоит немедленно обратиться за медицинской помощью, так как они могут говорить о нарушении мозгового кровообращения. Также стоит обратить внимание на подобные проявления, если они возникли после травмы или другого заболевания, на фоне приема препаратов.

Стоить помнить, что консультация невролога может быть необходима и детям в следующих ситуациях:

Педиатр заметил что-то необычное во время обычного медосмотра и необходимо уточнение диагноза.

У ребенка была травма головы, шеи или спины.

Вы заметили необычные движения тела ребенка по типу подергиваний (тики), дрожь (тремор), судороги.

Ребенок жалуется на нечеткое зрение.

Вы обратили внимание на изменение поведения ребенка, проблемы с балансом и координацией движений.

Объем движений в конечностях ограничен по какой-то причине.

Есть лихорадка невыясненной причины.

Ребенок жалуется на постоянную усталость, головные боли, онемение или покалывание в каких-то частях тела, нарушения сна.

Есть проблемы с прохождением необходимых этапов развития: поднятие и удержание головы, переворачивание, сидение, ходьба, приобретение навыков самообслуживания, формирование речи.

У ребенка выявлена мышечная слабость.

Таким образом, невролог может помочь разобраться со многими проблемами современного человека – головными болями и болями в спине, бессонницей, головокружениями, а также своевременно заподозрить и диагностировать серьезные патологические состояния.