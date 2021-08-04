Когда надо идти к неврологу?
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Что такое неврология
Неврология – это наука о строении и функционировании нервной системе в норме и при патологии. Неврология изучает патологические процессы, формирующиеся в нервной системе, их проявления, способы их диагностики и лечения. Соответственно, врач, который обучен этой специальности – это врач-невролог (ранее их называли невропатологами, но сейчас это название не используется). Иногда выделяют отдельные подвиды неврологической практики, связанные с определенными состояниями и патологиями:
- Эпилепсия (эпилептология).
- Головные боли различного происхождения, в том числе, мигрени.
- Сосудистые катастрофы, затрагивающие нервную систему (например, инсульты).
- Рассеянный склероз и другие аутоиммунные заболевания нервной системы.
- Нейромышечные заболевания.
- Когнитивные расстройства (в том числе, связанные с памятью, вниманием и принятием решений).
- Нарушения сна (сомнология).
- Болевой синдром различного происхождения.
Неврологи нередко наблюдают пациентов вместе с терапевтами, кардиологами, инфекционистами, нейрохирургами и реабилитологами. Кроме того, неврологи часто работают в сотрудничестве с психологами, психотерапевтами и психиатрами, если у пациентов обнаруживаются признаки поведенческих расстройств или психиатрических заболеваний.
Что ждать от невролога?
Самый первый и, порой, самый важный этап неврологического приема – это беседа с пациентом для качественного сбора жалоб, анамнеза заболевания и жизни, обсуждения сопутствующих заболеваний и принимаемых препаратов. На следующем этапе – этапе осмотра – врач оценит общее состояние вашего организма, проверить рефлексы и неврологические знаки (кто из нас не помнит неврологического молоточка, бьющего по колену). При необходимости, врач рекомендует проведение лабораторно-инструментальных исследований:
- Общий и биохимический анализ крови, анализ крови для определения каких-либо специфических показателей.
- Электроэнцефалография.
- Ультразвуковые исследования.
- МРТ, КТ, рентгенологические исследования.
- Исследования проводимости по периферическим нервным волокнам.
- Гистологические исследования тканей в редких случаях.
И когда надо идти к неврологу?
Как видно из описания выше, перечень заболеваний, которыми занимаются неврологи, очень широк. Часть из них встречается очень редко, а вот некоторые заболевания могут давать о себе знать постоянно. Поэтому стоит запланировать визит к неврологу, если вы замечаете у себя или у своих близких следующие проблемы:
- Регулярные головные боли, сильные головные боли.
- Хронические боли (например, боли в шее или спине), особенно, если вы не справляетесь с ними обычными средствами.
- Головокружение, шум в ушах, затруднение в поддержании баланса тела.
- Появление судорог, обмороки.
- Онемение части тела или болезненное покалывание, особенно, если оно появилось с одной стороны или появилось внезапно (это может быть признаком инсульта).
- Нарушения зрения, например, двоение в глазах, сужение полей зрения («картинка», которую вы видите, как бы частично выпадает).
- Проблемы с движением – если вы заметили у себя тремор (дрожь) и непреднамеренные подергивания тела, появление шаркающей походки, затруднения при ходьбе.
- Проблемы с памятью или спутанность сознания – ухудшение памяти, изменения личности или путаница в словах могут быть признаками болезни Альцгеймера.
- Нарушения длительности или качества сна (например, бессонница или постоянная сонливость).
- Нарушения базовых функций – глотания, мочеиспускания и дефекации (недержание мочи или кала).
Важно!
Если эти проблемы появляются внезапно, то стоит немедленно обратиться за медицинской помощью, так как они могут говорить о нарушении мозгового кровообращения. Также стоит обратить внимание на подобные проявления, если они возникли после травмы или другого заболевания, на фоне приема препаратов.
Стоить помнить, что консультация невролога может быть необходима и детям в следующих ситуациях:
- Педиатр заметил что-то необычное во время обычного медосмотра и необходимо уточнение диагноза.
- У ребенка была травма головы, шеи или спины.
- Вы заметили необычные движения тела ребенка по типу подергиваний (тики), дрожь (тремор), судороги.
- Ребенок жалуется на нечеткое зрение.
- Вы обратили внимание на изменение поведения ребенка, проблемы с балансом и координацией движений.
- Объем движений в конечностях ограничен по какой-то причине.
- Есть лихорадка невыясненной причины.
- Ребенок жалуется на постоянную усталость, головные боли, онемение или покалывание в каких-то частях тела, нарушения сна.
- Есть проблемы с прохождением необходимых этапов развития: поднятие и удержание головы, переворачивание, сидение, ходьба, приобретение навыков самообслуживания, формирование речи.
- У ребенка выявлена мышечная слабость.
Таким образом, невролог может помочь разобраться со многими проблемами современного человека – головными болями и болями в спине, бессонницей, головокружениями, а также своевременно заподозрить и диагностировать серьезные патологические состояния.
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