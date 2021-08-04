 

Когда надо идти к неврологу?

04.08.2021, 10:36, Разное
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Что такое неврология

Неврология – это наука о строении и функционировании нервной системе в норме и при патологии. Неврология изучает патологические процессы, формирующиеся в нервной системе, их проявления, способы их диагностики и лечения. Соответственно, врач, который обучен этой специальности – это врач-невролог (ранее их называли невропатологами, но сейчас это название не используется). Иногда выделяют отдельные подвиды неврологической практики, связанные с определенными состояниями и патологиями:

  • Эпилепсия (эпилептология).
  • Головные боли различного происхождения, в том числе, мигрени.
  • Сосудистые катастрофы, затрагивающие нервную систему (например, инсульты).
  • Рассеянный склероз и другие аутоиммунные заболевания нервной системы.
  • Нейромышечные заболевания.
  • Когнитивные расстройства (в том числе, связанные с памятью, вниманием и принятием решений).
  • Нарушения сна (сомнология).
  • Болевой синдром различного происхождения.

Неврологи нередко наблюдают пациентов вместе с терапевтами, кардиологами, инфекционистами, нейрохирургами и реабилитологами. Кроме того, неврологи часто работают в сотрудничестве с психологами, психотерапевтами и психиатрами, если у пациентов обнаруживаются признаки поведенческих расстройств или психиатрических заболеваний.

Что ждать от невролога?

Самый первый и, порой, самый важный этап неврологического приема – это беседа с пациентом для качественного сбора жалоб, анамнеза заболевания и жизни, обсуждения сопутствующих заболеваний и принимаемых препаратов. На следующем этапе – этапе осмотра – врач оценит общее состояние вашего организма, проверить рефлексы и неврологические знаки (кто из нас не помнит неврологического молоточка, бьющего по колену). При необходимости, врач рекомендует проведение лабораторно-инструментальных исследований:

  • Общий и биохимический анализ крови, анализ крови для определения каких-либо специфических показателей.
  • Электроэнцефалография.
  • Ультразвуковые исследования.
  • МРТ, КТ, рентгенологические исследования.
  • Исследования проводимости по периферическим нервным волокнам.
  • Гистологические исследования тканей в редких случаях.

И когда надо идти к неврологу?

Как видно из описания выше, перечень заболеваний, которыми занимаются неврологи, очень широк. Часть из них встречается очень редко, а вот некоторые заболевания могут давать о себе знать постоянно. Поэтому стоит запланировать визит к неврологу, если вы замечаете у себя или у своих близких следующие проблемы:

  • Регулярные головные боли, сильные головные боли.
  • Хронические боли (например, боли в шее или спине), особенно, если вы не справляетесь с ними обычными средствами.
  • Головокружение, шум в ушах, затруднение в поддержании баланса тела.
  • Появление судорог, обмороки.
  • Онемение части тела или болезненное покалывание, особенно, если оно появилось с одной стороны или появилось внезапно (это может быть признаком инсульта).
  • Нарушения зрения, например, двоение в глазах, сужение полей зрения («картинка», которую вы видите, как бы частично выпадает).
  • Проблемы с движением – если вы заметили у себя тремор (дрожь) и непреднамеренные подергивания тела, появление шаркающей походки, затруднения при ходьбе.
  • Проблемы с памятью или спутанность сознания – ухудшение памяти, изменения личности или путаница в словах могут быть признаками болезни Альцгеймера.
  • Нарушения длительности или качества сна (например, бессонница или постоянная сонливость).
  • Нарушения базовых функций – глотания, мочеиспускания и дефекации (недержание мочи или кала).

Важно!

Если эти проблемы появляются внезапно, то стоит немедленно обратиться за медицинской помощью, так как они могут говорить о нарушении мозгового кровообращения. Также стоит обратить внимание на подобные проявления, если они возникли после травмы или другого заболевания, на фоне приема препаратов.

Стоить помнить, что консультация невролога может быть необходима и детям в следующих ситуациях:

  • Педиатр заметил что-то необычное во время обычного медосмотра и необходимо уточнение диагноза.
  • У ребенка была травма головы, шеи или спины.
  • Вы заметили необычные движения тела ребенка по типу подергиваний (тики), дрожь (тремор), судороги.
  • Ребенок жалуется на нечеткое зрение.
  • Вы обратили внимание на изменение поведения ребенка, проблемы с балансом и координацией движений.
  • Объем движений в конечностях ограничен по какой-то причине.
  • Есть лихорадка невыясненной причины.
  • Ребенок жалуется на постоянную усталость, головные боли, онемение или покалывание в каких-то частях тела, нарушения сна.
  • Есть проблемы с прохождением необходимых этапов развития: поднятие и удержание головы, переворачивание, сидение, ходьба, приобретение навыков самообслуживания, формирование речи.
  • У ребенка выявлена мышечная слабость.

Таким образом, невролог может помочь разобраться со многими проблемами современного человека – головными болями и болями в спине, бессонницей, головокружениями, а также своевременно заподозрить и диагностировать серьезные патологические состояния.



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