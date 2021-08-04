“Ей это нравится”. Цукерберг в резиновых шлепанцах сразился с дочерью на шпагах

Марк и Максим Цукерберги сражались в защитных шлемах. При этом дочь Цукерберга также надела защищающий тело жилет, а сам Цукерберг во время поединка был в резиновых шлепанцах, футболке и шортах.

“Я давно не занимаюсь фехтованием, но наблюдение за [американской фехтовальщицей] Ли Кифер на Олимпийских играх [в Токио] вдохновило меня начать учить Макса. Ей это нравится”, – подписал фото Цукерберг.

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Публикация от Mark Zuckerberg (@zuck)

Контекст:

В 2012 году Цукерберг женился на своей сокурснице Присцилле Чан – они познакомились в 2003 году во время учебы в Гарвардском университете. Супруги воспитывают двух дочерей: Максиму (2015) и Августу (2017).

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