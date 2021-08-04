 

В Украину прибыли 500 тыс. доз вакцины от COVID-19, их передала Дания

04.08.2021, 10:34, Новости дня
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“Эта поставка является прямой помощью Украине от правительства Дании, которое планирует передать различным странам 3 млн доз вакцин против COVID-19 до конца 2021 года”, – отметили в релизе.

Вакцину из поставки планируют использовать для тех, кто должен получить вторую дозу препарата AstraZeneca, остальные распределят между пунктами вакцинации.

“Вакцины от COVID-19 Украина получает тремя путями: через прямые закупки у компаний производителей за счет государственного бюджета, через глобальную инициативу по равномерному распределению вакцин COVAX и как гуманитарную помощь”, – напомнили в министерстве.

По состоянию на 4 августа Украина уже получила 11,9 млн доз вакцин от коронавируса разных производителей.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1913707918792304

Контекст:

О намерениях правительства Дании предоставить Украине полмиллиона доз вакцины против коронавируса Офис президента Украины сообщал 11 июня. Название препарата и производителя вакцины в офисе не уточнили. 

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С начала прививочной кампании привито 3,7 млн человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 2,1 млн.

В стране с 21 июля стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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